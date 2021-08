Les dirigeants de l’AS Monaco satisfaits du prêt du Bayern Munich Alexander Nübel

Le joueur prêté du Bayern Munich Alexander Nübel est considéré comme l’un des meilleurs gardiens de but au monde et le joueur de 24 ans a impressionné ses nouveaux patrons à l’AS Monaco.

«Je le suis depuis des années, quand il jouait à Schalke et quand j’étais en charge à Leipzig, mais malheureusement, nous n’avons pas réussi à le signer, compte tenu de l’intérêt du Bayern Munich. Je pense que c’est une bonne étape pour lui de signer avec l’AS Monaco aujourd’hui », a déclaré le directeur sportif Paul Mitchell sur le site Internet du club de l’AS Monaco. « Sa position est différente des autres. Nous voulons donner à Alex cette opportunité de s’habituer à une nouvelle ligue. Le Bayern nous a offert cette possibilité avec un prêt de deux ans et nous pensons que c’est le bon moment pour vraiment progresser et se développer. Mon travail est d’amener des joueurs compétitifs dans l’équipe. Nous sommes très chanceux d’avoir un excellent groupe de gardiens de but. Lorsque nous avons eu l’occasion de voir Alex nous rejoindre, nous n’avons pas hésité à apporter plus de qualité, et c’est ce que nous essayons de faire dans tous les postes. Nous voulons progresser et c’est un autre exemple de cela.

Sous la direction de l’ancien manager du Bayern Munich Niko Kovac, Nübel a l’opportunité de jouer dans de grands matches à l’AS Monaco. L’ancien homme de Schalke 04 a pris un bon départ alors qu’il a laissé sa cage inviolée lors de la victoire 2-0 de l’AS Monaco sur le Sparta Prague en éliminatoires de la Ligue des champions avant d’aider l’équipe à remporter une victoire 3-1 pour se qualifier hier.