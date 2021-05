Les dirigeants de l’Église américaine vendent leur âme pour le socialisme ⋆ .

Pendant plus de deux décennies, les églises américaines sont devenues beaucoup trop politiques et, par conséquent, la participation des églises et les inscriptions dans les congrégations sont au plus bas. Un sondage Gallup de mars 2021 a mesuré l’adhésion des Américains dans les lieux de culte a fortement diminué l’année dernière (2020), chutant en dessous de 50% pour la première fois dans la tendance des huit décennies de Gallup. En 2020, 47% des Américains ont déclaré appartenir à une église, une synagogue ou une mosquée, contre 50% en 2018 et 70% en 1999.

Alors que de nombreux érudits religieux et autres institutions ont tenté de contrer le déclin de la participation de l’Église avec de nombreuses excuses, la preuve est tout à fait claire; à mesure que les églises sont devenues politiques, le résultat est des bancs vides.

Le 8 mars 2021, Églises pour la paix au Moyen-Orient (CMEP); une coalition de 30 communions d’églises, dont l’Église évangélique luthérienne d’Amérique (ELCA), l’Église épiscopale, l’Église unie du Christ et l’Église méthodiste unie, pour n’en nommer que quelques-unes, a envoyé une lettre conjointe au président Biden, exhortant son administration à inverser la politique étrangère du président Donald Trump.

Certaines politiques et initiatives particulières préconisées par le CMEP incluaient la réintégration des États-Unis dans les pourparlers nucléaires avec l’Iran, mettant fin à l’interdiction du président Donald Trump sur les transactions financières extérieures avec la Syrie, mais le plus troublant, qualifiant l’État d’Israël et le «peuple élu» de Dieu d’agresseurs, et qualifiant publiquement les colonies israéliennes d ‘«illégitimes».

Alors que certains partisans des politiques d’églises dirigées par les libéraux soutiendraient que ces appels prennent la forme d’une aide humanitaire et d’un soutien à des pays désespérés comme la Syrie, les fidèles à travers l’Amérique sont fatigués de la complaisance politique de la chaire de leurs églises.

Dans tous les horizons religieux, les églises conservent le statut d’exonération fiscale auprès de l’Internal Revenue Service des États-Unis. En fait, depuis 1913, le gouvernement fédéral a exempté les églises et autres organisations religieuses de l’impôt fédéral dans le code des impôts fédéral actuel. Maintenant, alors que les Américains deviennent plus politiques et souffrent d’une polarisation accrue sur les questions sociales, des appels ont été lancés pour mettre fin au statut d’exemption de ces églises qui politiquement philander et flaner la politique.

En tant que membre de longue date de la foi luthérienne, j’ai été témoin de la division indivise que les initiatives dirigées par les démocrates ont causé au sein des congrégations. Mais maintenant, les Églises, leur leadership national et leurs motivations politiques doivent être remis en question. Les lieux de culte d’aujourd’hui maintiennent leur statut d’exonération fiscale uniquement sur la prémisse qu’ils ne violent pas lesdites conditions et ne s’engagent pas ou n’opèrent pas d’une manière qui est en dehors de leur vocation principale. Cependant, permettre aux églises de se politiser et de se polariser dans une tentative de pousser et d’appeler à l’action est une violation totale de leur fondation formelle et de leur fonction.

Au sujet de leur état et de leurs organes locaux, les églises d’aujourd’hui ont uni leurs forces avec des organisations telles que le CMEP et appellent maintenant à des actions qui se cachent derrière l’humanité mais violent leurs devoirs à la fois envers Dieu et le pays. Pour certains dirigeants d’églises, ils peuvent se plier à la notion des droits de l’homme, mais ce faisant, tourner le dos aux enseignements du Christ, en particulier en ce qui concerne les règles de la loi de Dieu concernant le sexe et l’enfant à naître.

Le temps d’agir est maintenant. Non, il n’est pas temps pour plus de philanthropie libérale politique en passant l’assiette d’offrandes une deuxième fois sur la ligne de bancs. Au lieu de cela, le moment est venu pour les croyants de l’Ancien et du Nouveau Testament de se rassembler et d’arrêter le saignement de l’argent canalisé qui va à l’encontre des enseignements du Christ et dans les poches des politiciens qui sont résolus à déformer les vérités et démanteler nos principes fondateurs de foi et de liberté.

Soutenez The Liberty Loft en faisant un don via PayPal ou en faisant un don avec crypto. Votre soutien nous aide à réaliser notre mission de diffuser des informations et des opinions conservatrices. Vous pouvez nous trouver sur une grande variété de canaux de médias sociaux ou vous abonner à nos notifications pour recevoir toutes les dernières informations au fur et à mesure de leur publication.

Contenu syndiqué à partir de TheLibertyLoft.com avec permission.