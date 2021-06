Les dirigeants de l’Est pensent que Horton-Tucker obtiendra le maximum cet été

L’un des joueurs qui ne sont pas assurés de leur avenir dans la ligue est Talen Horton-Tucker. L’attaquant qualifié de les Lakers de Los Angeles ira à Free Agency 2021 et il y recevra une série de propositions qui pourraient changer sa carrière sportive et professionnelle d’une manière radicalement frappante.

Avec peu de minutes et de plus en plus important dans la rotation de Frank Vogel, Horton-Tucker est vu par de nombreuses équipes comme une opportunité de marché incroyable, au point que certaines franchises pourraient lui offrir un contrat maximum au niveau des plus grandes stars de la ligue. . Excessif ou mérité ?