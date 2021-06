Les dirigeants de l’UE entrent en guerre contre Orban en tant que loi controversée au sommet de l’UE | Politique | Nouvelles

in

Les États membres devraient affronter le Premier ministre incendiaire lors d’un sommet des dirigeants européens aujourd’hui au sujet de la législation qualifiée de discriminatoire par la Commission européenne. L’affrontement devrait dominer le rassemblement à Bruxelles après que les tensions entre les pays de l’UE et Budapest menacent de déborder. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a déclaré que la loi, qui nécessite toujours l’approbation finale du président hongrois, constitue une violation des droits fondamentaux.

Elle a déclaré : « Ce projet de loi est clairement discriminatoire à l’égard des personnes en fonction de leur orientation sexuelle.

« Cela va à l’encontre des droits fondamentaux de l’Union européenne : dignité humaine, égalité et respect des droits de l’homme.

La chancelière allemande Angela Merkel est intervenue, insistant sur le fait que “la loi est mauvaise”.

Des initiés ont déclaré qu’une multitude de pays de l’UE faisaient la queue pour utiliser le défi du sommet, M. Orban, de retirer la législation avant qu’elle ne soit approuvée.

Un haut diplomate de l’UE a déclaré : « Dans le passé, le gouvernement d’Orban a repris la législation.

“Espérons que cela se fasse rapidement car le projet de loi LGBT dépasse ce que nous pouvons accepter.”

Un autre diplomate a décrit l’affrontement comme l’un des « pires moments » des relations amères de l’UE avec la Hongrie.

Les gros bonnets de la Commission européenne, Didier Reynders et Thierry Breton, ont averti hier que Bruxelles “n’hésiterait pas à prendre des mesures conformément à ses pouvoirs en vertu du traité” si la législation obtient l’approbation finale.

Dans leur lettre à la ministre hongroise de la justice Judit Varga, ils ont déclaré : « Un dialogue constructif et loyal entre la Commission et les autorités hongroises serait selon nous nécessaire à ce stade, avant l’adoption définitive du projet de loi.

« Si le projet de loi entre en vigueur, la Commission européenne n’hésitera pas à prendre des mesures conformément à ses pouvoirs en vertu du traité. »

Le couple a donné à la Hongrie jusqu’à la fin du mois pour répondre à sa menace de poursuites judiciaires.

La loi anti-LGBT de Budapest interdit « l’affichage et la promotion de l’homosexualité » chez les moins de 18 ans, empêchant ainsi l’enseignement des questions d’orientation sexuelle dans les écoles.

IL FAUT LIRE : « Malade et fatigué ! » Les Écossais s’en prennent à Sturgeon pour un tweet sur les euros

L’UE a des pouvoirs limités pour modifier la législation nationale, mais peut poursuivre les États membres qui sont réputés avoir enfreint l’un des traités institutionnels.

La lettre des commissaires cite une autre violation des règles, notamment la Charte des droits fondamentaux de l’UE, les réglementations audiovisuelles et médiatiques et les règles régissant la fourniture de services dans le marché unique.

Les responsables de l’UE ont fait valoir que le projet de loi assimile de facto les questions d’homosexualité et de transgenre à « sur le même pied que la pornographie et sont considérées comme capables d’exercer une influence négative sur le développement physique et moral des mineurs ».

La loi hongroise anti-LGBT a également déclenché des tensions au sein de l’instance dirigeante du football européen, l’UEFA, qui a rejeté une demande du conseil municipal de Munich d’illuminer son stade aux couleurs de l’arc-en-ciel lors du choc de l’Euro 2020 entre l’Allemagne et l’équipe nationale hongroise hier soir.

A NE PAS MANQUER

Verhofstadt suscite la fureur des autres députés européens avec un coup dur pour les Brexiteers [REACTION]

« Le Royaume-Uni se trompe ! » Les responsables de l’UE se réjouissent de la “puissante” Bruxelles [REVEALED]

Les chefs de l’UE dévoilent leurs plans pour empêcher la ville de Londres de se venger du Brexit [INSIGHT]

L’UEFA a déclaré que cette décision enfreignait ses règles sur les manifestations politiques, arguant qu’il s’agissait d’une violation en raison du “contexte politique” à Budapest.

Le gouvernement hongrois a fait valoir que sa loi a été conçue pour «protéger les droits des enfants, garantir les droits des parents et ne s’applique pas aux droits d’orientation sexuelle des personnes de plus de 18 ans, de sorte qu’elle ne contient aucun élément discriminatoire».

« La déclaration du président de la Commission est une honte car elle publie une opinion politique biaisée sans enquête impartiale préalablement menée », a déclaré le gouvernement Fidesz.