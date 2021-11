Les dirigeants de l’une des plus grandes sociétés d’investissement américaines doivent désormais obtenir l’approbation pour embaucher des hommes blancs – RedState

Un autre jour, un autre titre qui semble tout droit sorti du site satirique, The Babylon Bee.

State Street Global Advisors – en fait l’une des plus grandes sociétés d’investissement au monde – a annoncé que désormais, ses dirigeants auront besoin d’une autorisation pour embaucher des hommes blancs dans le cadre de la nouvelle initiative d’embauche de diversité de l’entreprise. « C’est maintenant devant et central pour State Street ; c’est sur le tableau de bord de chaque cadre supérieur », a déclaré Jess McNicholas, responsable de l’inclusion, de la diversité et de la citoyenneté d’entreprise de l’entreprise.

State Street Global Advisors est la division de gestion des investissements de State Street Corporation et le quatrième plus grand gestionnaire d’actifs au monde, avec près de 3,590 milliards de dollars d’actifs cotés sous gestion au 31 mars 2021. La société compte près de 40 000 employés et plus de 30 bureaux dans le monde. .

Incidemment, un rapide voyage sur le site Web de l’entreprise révèle, au premier plan :

Focus sur le changement climatique Les décisions et les objectifs issus de la COP26 auront probablement un impact sur les opportunités et les risques d’investissement dans un avenir prévisible. Notre Compendium sur le climat offre des informations et des recherches sur les tendances ESG et les opportunités d’investissement liées au climat pour vous aider à investir dans une ère de changement climatique. En savoir plus sur nos solutions ESG.

« Tous nos dirigeants doivent démontrer lors de leurs évaluations annuelles ce qu’ils ont fait pour améliorer la représentation des femmes et le nombre de collègues issus de minorités ethniques », a ajouté la société, comme l’a rapporté Fox News. Non, ce n’est pas du tout sexiste ou raciste.

La société prévoit de tripler le nombre d’employés noirs, asiatiques et autres minorités occupant des postes de direction d’ici 2023, a rapporté le Sunday Times. Si les cadres n’atteignent pas l’objectif, ils seront confrontés à des primes réduites. Ah, les quotas. Ouais, ce n’est pas raciste ou mal non plus.

Cela devient encore plus fou.

Les recruteurs devront désormais constituer des panels de quatre ou cinq employés, selon The Sunday Times, qui doivent comprendre au moins une femme et une personne issue d’une minorité, lors de l’embauche de cadres intermédiaires. Alors que la société d’investissement embauchera toujours des hommes blancs, les recruteurs devront désormais montrer que des femmes et des candidats appartenant à des minorités ont été interrogés par les panels.

McNichols – encore une fois, gang, responsable de l’inclusion, de la diversité et de la citoyenneté d’entreprise de l’entreprise – a déclaré que State Street s’engageait à « se tenir responsable du renforcement des entreprises appartenant à des Noirs et des Latinx ».

Euh, devinez quoi, monsieur le responsable de l’inclusion, de la diversité et de la citoyenneté d’entreprise ?

Deux choses : « hispanique » est un terme plus inclusif que « latino-américain ». Cela dit, un sondage du Pew Research Center de 2020 a révélé que seulement un Hispanique sur quatre a entendu le terme ridicule « Latinx », et pire encore (mieux), moins de 3% des Hispaniques l’utilisent.

State Street a fait la une des journaux en 2017, comme l’a noté Fox News, lorsqu’il a commandé la statue d’une fille regardant la sculpture «Charging Bull» de Wall Street pour la Journée internationale de la femme.

La sculpture, connue sous le nom de « Fearless Girl Statue », a ensuite été déplacée dans le bâtiment de la Bourse de New York après les plaintes du sculpteur du Charging Bull.

L’asset mgmt co SSGA a commandé l’installation de la statue de Fearless Girl il y a quelques années pour célébrer et annoncer son fonds indiciel de diversité des genres. Netflix, Salesforce, Nike inc, PayPal, Visa sont quelques-unes des principales sociétés de ce fonds. pic.twitter.com/BEbiXdmTnn – ND (@navdhad) 1er novembre 2021

Si ma dernière ligne ci-dessus ne semble pas avoir été écrite par les gars de Babylon Bee…