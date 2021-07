Les dirigeants de LVMH signent une charte pour protéger et reconnaître les compétences spécialisées – WWD

PARIS – LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton a renforcé son engagement dans l’artisanat, avec des dirigeants de 40 marques rejoignant le président-directeur général Bernard Arnault pour une cérémonie de signature d’une nouvelle charte s’engageant à préserver et reconnaître les compétences spécialisées dans le domaine du luxe.

Le document en 10 points énonce des mesures pour assurer la protection et la croissance des Métiers d’Excellence du groupe, en privilégiant la transmission du savoir-faire de génération en génération. Elle s’engage également à promouvoir la diversité et à soutenir des initiatives de solidarité à travers des partenariats avec des associations, des institutions et des écoles.

A l’occasion de la signature du manifeste Worldwide Engagements for Métiers d’Excellence, ou « WE for ME », à la Fondation Louis Vuitton en juin, LVMH a organisé des séances photos dans plusieurs lieux qui ont associé des PDG de marques à des membres de leurs équipes, appelés virtuoses. , pour mettre en lumière leurs talents.

Il prévoit d’honorer sa main-d’œuvre qualifiée avec des célébrations à Paris le 19 octobre et à Florence le 8 novembre.

Cela fait partie des efforts continus du plus grand groupe de luxe au monde pour promouvoir ces emplois auprès du public afin de s’assurer qu’ils sont préservés. Créé en 2014, l’Institut des Métiers d’Excellence de LVMH a formé environ 1 000 personnes en France, en Suisse, en Italie, en Espagne et au Japon.

“L’industrie du luxe ne pourrait pas continuer à prospérer sans un savoir-faire ancré dans l’excellence”, a déclaré Arnault dans un communiqué.

Chantal Gaemperle, directrice générale adjointe ressources humaines et synergies, ajoute : « LVMH compte plus de 200 Métiers d’Excellence dans le monde représentés par une communauté de personnes passionnées et engagées à les transmettre aux nouvelles générations. Nous avons la responsabilité de les soutenir et d’aider à développer cette communauté.

Parmi les initiatives prévues dans les prochains mois, une accélération de la campagne « Excellent ! en France et à l’étranger pour changer la perception de ces métiers par les jeunes et susciter des vocations. LVMH lancera également un nouveau programme pour développer les compétences de ses collaborateurs et accélérer l’innovation.

En parallèle, Antoine Arnault, directeur de la communication et de l’image de LVMH, a lancé en 2011 les Journées Particulières pour découvrir les coulisses du public et susciter l’intérêt pour l’artisanat. La dernière édition, qui s’est tenue en 2018, a attiré un record de 180 000 visiteurs.

