Les dirigeants de Salvatore Ferragamo discutent de l’indépendance et de la créativité – WWD

MILAN – «Être indépendant vous donne de la fierté et de la flexibilité.»

Alors que la scène des fusions et acquisitions se réchauffe, c’est ainsi que Michele Norsa, vice-président exécutif de Salvatore Ferragamo, a répondu à une question lors d’une conférence téléphonique avec des analystes mardi, commentant l’augmentation de la rentabilité et des revenus de l’entreprise au premier trimestre de l’année. .

Les spéculations sur une éventuelle acquisition de Salvatore Ferragamo continuent de planer sur la marque, malgré les affirmations répétées de la famille Ferragamo selon lesquelles l’entreprise n’est pas à vendre. Mais les effets de la pandémie mettent l’accent sur le pouvoir des grands conglomérats de la mode, comme l’a noté l’analyste.

«Il est clair que les grands groupes ont bénéficié de leur organisation, de leur solidité financière et de leur présence mondiale pendant la pandémie, mais une entreprise à marque unique de taille moyenne peut en tirer parti. [its own] réorganisation dans un tel moment car dans un marché de la chaussure pour femmes très fragmenté, avec des entreprises qui disparaissent ou perdent des parts de marché, je crois qu’il y a toujours un intérêt pour le caractère unique de Ferragamo, et le charme de l’Italie pour les voyageurs nous donnera de nouvelles opportunités dans le court [term], et nous pourrons retrouver la position que nous avions dans le passé », a soutenu Norsa.

Le dirigeant a également été interrogé sur son rôle précis au sein de l’entreprise, auquel il est retourné en mai 2020 après avoir dirigé Ferragamo pendant une décennie. «Mon rôle est exécutif, plus stratégique, et non opérationnel. Je ne suis pas impliqué dans la gestion de l’entreprise. Je travaille avec les actionnaires familiaux et les plus jeunes, en équipe avec le PDG. C’est une excellente équipe comme nous l’avons prouvé au cours des 11 derniers mois et j’espère pouvoir encore apporter une valeur ajoutée à l’entreprise », a expliqué Norsa. Comme indiqué, le mois dernier, Norsa et la PDG Micaela le Divelec Lemmi ont été reconfirmées dans leurs fonctions.

Les chaussures et la maroquinerie restent une priorité pour l’entreprise, a déclaré le Divelec Lemmi, et les deux catégories, avec les performances de la Chine, ont contribué à booster les performances de Ferragamo au premier trimestre.

Au cours du trimestre clos le 31 mars, la perte nette s’est élevée à 600 000 euros, contre une perte nette de 41 millions d’euros au premier trimestre de l’année dernière.

Le chiffre d’affaires a augmenté de 10,3% à 245 millions d’euros contre 222 millions d’euros à la même période l’an dernier, malgré les fermetures de magasins en cours dans certains pays, impactées par la pandémie

Au cours du trimestre, les ventes au détail ont augmenté de 17,2% à 166,7 millions d’euros, soit 68,2% du total. Les ventes à périmètre constant ont augmenté de 14,7%.

Les ventes en gros sont restées stables, en baisse de 0,7% à 75,9 millions d’euros, soit 31% du total, malgré la tendance négative persistante du canal de vente au détail de voyages. Norsa a déclaré qu’il pensait que «le commerce de détail de voyage dans deux ou trois ans reviendra en pleine forme, les magasins traditionnels maman-et-pop et les multimarques sont touchés par la crise, mais nous avons la possibilité de nous associer à certains grossistes traditionnels avec plus de concessions. La vente en gros est un bon défi pour comprendre le consommateur. »

Au 31 mars, le groupe dispose de 638 points de vente, dont 390 magasins en propre et 248 magasins en propre.

Le Divelec Lemmi a fait état d’une «reprise globale» au premier trimestre, mais la société «ressent toujours l’effet du blocage du commerce de détail en Europe et au Japon». Elle a déclaré que 55 magasins étaient toujours fermés, dont 29 en Europe et 23 au Japon. De plus, 129 magasins travaillent à des horaires réduits, de sorte qu’elle estime que 50% des magasins exploités directement ne fonctionnent pas à la vitesse supérieure. Cependant, «les ventes augmentent et la vente au détail surperforme la vente en gros», a déclaré l’exécutif, en cochant les initiatives mises en place pour soutenir les clients locaux et nouveaux.

Les ventes de chaussures ont augmenté de 8% à 99,2 millions d’euros, soit 40,5% du total.

Les ventes d’articles en cuir ont augmenté de 18,2% à 106,7 millions d’euros, soit 43,7% du total.

Les vêtements ont chuté de 3,9% à 12,4 millions d’euros et les parfums ont augmenté de 5,3% à 10,4 millions d’euros.

Comme indiqué, après le départ du directeur de la création Paul Andrew, Ferragamo a déclaré qu’elle comptait sur son équipe interne «solide» et sur le savoir-faire de l’entreprise. Interrogé sur toute évolution à cet égard, le Divelec Lemmi a confirmé que l’équipe travaille sur la prochaine collection qui sera présentée en septembre. Cependant, elle a admis que «nous réfléchissons aux prochaines étapes, mais nous les communiquerons lorsque nous serons prêts.»

Au cours du trimestre, la zone Asie-Pacifique a été confirmée comme le premier marché du groupe en termes de chiffre d’affaires, augmentant de 50,6% à 104,5 millions d’euros, soit 42,8% du total.

Le canal de vente au détail dans la Grande Chine a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de plus de 105% à taux de change constants et de 6,1% par rapport au premier trimestre de 2019. En particulier, le canal de vente au détail en Chine a enregistré une augmentation de son chiffre d’affaires de plus de 128% par rapport au avec le premier trimestre de l’année dernière à taux de change constant, portant la performance à une croissance de 39,4% à taux de change constant par rapport au premier trimestre de 2019. «La Chine est un moteur très important et a montré un grand potentiel et une grande cohérence dans différentes régions. Il est également ouvert aux développements futurs et aux investissements de détail dans les zones commerciales », a déclaré Norsa.

L’Extrême-Orient a le potentiel d’offrir plus de croissance, et il s’attend à ce que le Japon s’améliore après le verrouillage et avec les Jeux olympiques, car il est convaincu que les voyages reprendront en Asie, aux États-Unis et dans les Caraïbes. «Les voyages restent un facteur le plus important pour le luxe», a-t-il noté.

Le canal de vente au détail en Corée a également affiché une tendance de croissance solide au premier trimestre, en hausse de 33,7% par rapport à l’année dernière et de 25,4% par rapport au premier trimestre de 2019 à taux de change constant.

Les ventes au Japon ont diminué de 9,3% à 22 millions d’euros, pénalisées par l’évolution de la pandémie et les restrictions qui en découlent.

Globalement, le continent asiatique représente plus de 51% du chiffre d’affaires total du groupe.

La région Europe, Moyen-Orient et Afrique a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de 20,5% à 47,3 millions d’euros, soit 19,3% du chiffre d’affaires total, toujours fortement pénalisée par les fermetures de magasins et par le manque de flux touristiques sur la période.

Les ventes en Amérique du Nord ont augmenté de 9,9% à 58,5 millions d’euros, soit 23,9% du total. À taux de change constant, ils ont augmenté de 18,2%.

Norsa a souligné l’amélioration du marché américain, qui bénéficie d’une «grande liquidité, le gouvernement [stimulus] et des économies », voyant« des signes de vengeance shopping »dans les destinations touristiques de Miami et Las Vegas à Los Angeles.

Les revenus en Amérique centrale et du Sud ont reculé de 20,1% à 12,1 millions d’euros, avec une tendance positive sur tous les marchés à l’exception du Mexique, en raison du maintien du verrouillage.

Au cours du trimestre, le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements s’est élevé à 48 millions d’euros, contre 12 millions d’euros, avec une incidence sur les revenus de 19,5% contre 5,2%.

Le résultat opérationnel s’élève à 7 millions d’euros, contre une perte opérationnelle de 36 millions d’euros l’an dernier.

Le Divelec Lemmi a souligné les efforts d’amélioration de la rentabilité, à travers un «plan très important de réorganisation interne et une structure allégée», la société ayant réduit ses effectifs «de manière significative», sans divulguer un chiffre précis. «Nous commençons à bénéficier des économies structurelles», a-t-elle déclaré.

Tout en refusant de fournir des perspectives, le Divelec Lemmi a déclaré que le deuxième trimestre «montre une accélération par rapport au premier trimestre et par rapport à 2019. Nous essayons d’accélérer et de combler l’écart avec 2019, mais cela dépend de la façon dont le travel retail va se redresser et sur les performances de l’Europe. Nous voulons développer notre gamme de produits de manière claire et ne pas la gonfler avec des rabais et des promotions. »

«Le scénario de mai est définitivement meilleur que celui de mars», a déclaré Norsa. «Nous avons constaté des améliorations dans la vaccination des personnes dans les économies plus développées, une amélioration des ventes au détail dans des secteurs de marché très importants et la dynamique du secteur du luxe semble toujours positive.»

Ferragamo a augmenté ses prix de 5% sur les marchés et les catégories de produits. «Au cours des trois dernières saisons, nous avons augmenté les prix à un chiffre en fonction des fluctuations monétaires et des zones géographiques», a déclaré le PDG.

Les dépenses d’investissement se sont élevées à 6 millions d’euros, en hausse de 12,6% en raison de l’augmentation des investissements dans le réseau de vente au détail et dans le canal numérique.