Les dirigeants de San Francisco approuvent le plan d’urgence du maire pour lutter contre le crime et la drogue dans la région de Tenderloin

Vendredi, les dirigeants de San Francisco ont approuvé un plan d’urgence pour lutter contre la consommation de drogue dans le quartier très troublé de Tenderloin après que le maire de London Breed a fait une proposition plus tôt ce mois-ci selon laquelle certains craignent de criminaliser les toxicomanes et les sans-abri.

Le vote 8-2 du conseil de surveillance est intervenu après une longue réunion qui s’est terminée peu après minuit vendredi. Le président du conseil d’administration, Shamann Walton, et le superviseur Dean Preston ont exprimé leur désaccord, arguant qu’une sur-surveillance potentielle pourrait avoir un impact sur les Afro-Américains, entre autres problèmes.

« Je sais que c’est une conversation incroyablement douloureuse, traumatisante et émotionnelle », a déclaré Matt Haney, le superviseur qui représente le quartier, avant le vote.

Des gens dorment près de vêtements jetés et d’aiguilles usagées dans une rue du quartier Tenderloin à San Francisco, le 25 juillet 2019. (AP Photo/Janie Har, File)

La déclaration autorise le département de la gestion des urgences de la ville à contourner certaines formalités administratives dans le but de mettre en place un centre temporaire où les gens peuvent accéder à un traitement de toxicomanie et à des conseils.

Le filet comprend l’hôtel de ville, mais a été en proie à la criminalité, au trafic et à la consommation de drogue en plein air et aux sans-abri. L’ordre n’appelle pas à une présence policière accrue, mais le chef Bill Scott a déclaré que les agents ne peuvent tout simplement pas ignorer ce qui se passe dans le quartier, où les parents ont dit que leurs enfants ne peuvent pas sortir et que les toxicomanes s’injectent de la drogue à l’air libre.

« Nous sommes là pour aider », a déclaré Scott. « Nous ne sommes pas là pour fermer les yeux sur les gens qui se suicident dans la rue. »

Une personne traverse la rue depuis un panneau indiquant le quartier Tenderloin à San Francisco. (AP Photo/Jeff Chiu, dossier)

Dans une menace sur les réseaux sociaux cette semaine, Breed a déclaré: « Quand quelqu’un consomme ouvertement de la drogue dans la rue, nous allons lui donner la possibilité d’aller aux services et au traitement que nous fournissons. Mais s’il refuse, nous ne va pas leur permettre de continuer à consommer dans la rue. Les familles du quartier méritent mieux.

Les décès attribuables aux surdoses ont augmenté de plus de 200% à San Francisco depuis 2018. L’année dernière, plus de 700 personnes sont décédées des surdoses de drogue dans la ville, plus que le nombre de personnes décédées du COVID-19, selon la proclamation d’urgence.

Près de 600 personnes sont mortes d’overdoses de drogue cette année, a déclaré Breed plus tôt ce mois-ci.

Près de la moitié des décès sont survenus dans les quartiers Tenderloin et South of Market, selon la proclamation. Les quartiers représentent 7 % de la population de la ville.

Lorsqu’elle a annoncé la déclaration, une race visiblement frustrée a déclaré que la ville devait être « moins tolérante envers tous les taureaux qui ont détruit notre ville ».

Le procureur de district Chesa Boudin et le défenseur public Mano Raju ont tous deux dénoncé ce plan lors d’une conférence de presse cette semaine.

« Si les arrestations et les poursuites pouvaient à elles seules résoudre la crise de la drogue dans ce pays ou dans cette ville, elle aurait été résolue depuis longtemps », a déclaré Boudin, qui fait face à une campagne de rappel. « Nous avons investi plus de mille milliards de dollars dans la lutte contre la prétendue guerre contre la drogue, et où cela nous a-t-il mené ? »

La commande durera 90 jours.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.