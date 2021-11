Les dirigeants de Sony veulent plus de films de Tom Holland Spider-Man, mais il pourrait avoir fini

Faire la même chose encore et encore peut vous donner l’impression de vouloir essayer quelque chose de nouveau. Cela s’applique apparemment même aux films Spider-Man. Tom Holland envisage de passer à autre chose, mais la productrice de Spider-Man, Amy Pascal, espère qu’il repensera cela, selon GQ Magazine.

« Peut-être qu’il est temps pour moi de passer à autre chose », a déclaré Holland. « Peut-être que ce qui est mieux pour Spider-Man, c’est qu’ils fassent un film de Miles Morales. »

Pour Holland, il semble s’agir de jouer le même personnage pendant si longtemps.

« Si je joue à Spider-Man après mes 30 ans, j’ai fait quelque chose de mal », a-t-il poursuivi. Cela a aussi été quelques années chargées. « Depuis que j’ai été choisi pour incarner Spider-Man, je n’ai pas vraiment fait de pause. »

Le co-réalisateur d’Avengers: Infinity War et Endgame, Joe Russo, note que Holland « entre dans le rôle que Robert Downey occupait autrefois pour Marvel, qui est le personnage préféré, et à bien des égards l’âme de l’univers Marvel ».

Le contrat de Holland se termine avec le prochain Spider-Man: No Way Home, mais la productrice de Spider-Man, Amy Pascal, veut garder Holland dans les parages.

« Je lui ai parlé de faire environ 100 autres », a déclaré Pascal. « Je ne ferai jamais de films Spider-Man sans lui. Vous vous moquez de moi ? »

Les yeux de la Hollande sont cependant tournés vers l’avenir. Il aspire à jouer James Bond, selon la co-star de Spider-Man Jacob Batalon. Il travaille également sur un scénario avec son frère, Harry, est sur le point de tourner un drame intitulé The Crowded Room pour Apple TV +, et Pascal elle-même souhaite que le danseur qualifié joue également Fred Astaire. Il reste à savoir s’il mettra ou non le lycra rouge et bleu.

Spider-Man: No Way Home sortira en salles le 17 décembre. Avant le film, assurez-vous de regarder la dernière bande-annonce et notre ventilation complète.