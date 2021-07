Les dirigeants de Tether déposent des accusations de fraude bancaire

in

Les dirigeants de Tether pourraient faire l’objet d’une enquête pénale pour fraude bancaire, a rapporté Bloomberg lundi. Le département américain de la Justice enquête sur Tether pour un crime possible commis il y a des années. Le point de vente a rapporté, citant des personnes connaissant le sujet.

Comme l’a révélé l’agence Bloomberg, le ministère américain de la Justice enquête sur la société qui émet cette crypto-monnaie. Équivalent à un dollar et c’est le plus utilisé dans le monde aujourd’hui. Une enquête qui s’ajoute à celle du parquet de New York, qui a infligé une amende de 18 millions de dollars à son émetteur, la maison de change Bitfinex, pour des irrégularités dans ses comptes.

Tether et son échange sœur Bitfinex ont résolu une enquête du bureau du procureur général de New York (NYAG). Sur la question de savoir si l’émetteur de pièces stables couvrait la perte de près d’un milliard de dollars de fonds clients plus tôt cette année.

Dans l’accord de règlement, NYAG a déclaré que Tether utilisait plusieurs banques. Mais il a été suspendu de certains, dont Wells Fargo, pour des raisons non précisées.

Tether fait grimper le prix du Bitcoin ?

Bloomberg avait précédemment signalé en 2018 que le ministère de la Justice enquêtait pour savoir si Tether et Bitfinex faisaient monter le prix du Bitcoin.

Dans un article sur son blog officiel, il a apparemment laissé entendre que l’histoire de Bloomberg était fausse sans tout à fait le dire.

« Tether entretient régulièrement un dialogue ouvert avec les organismes chargés de l’application des lois, y compris le ministère américain de la Justice. Dans le cadre de notre engagement en faveur de la coopération, de la transparence et de la responsabilité », indique le communiqué.

Rappelons qu’Ether est apparu en 2014 comme un moyen de pouvoir échanger des bitcoins sur Bitfinex sans avoir à utiliser de l’argent réel. Évitant ainsi les réglementations imposées par le gouvernement américain, la Réserve fédérale et la SEC aux entreprises qui achètent et vendent des dollars. Mais l’entreprise devait économiser les dollars reçus et livrés aux utilisateurs quelque part. Bien que toutes les opérations entre-temps se feront avec des attaches.

Justement, la justice nord-américaine accuse Bitfinex et sa filiale Tether, d’avoir trompé les multiples banques américaines avec lesquelles elle opérait. Comme Wells Fargo ou Citibank, entre autres, leur cachant leur véritable entreprise.

La nouvelle est arrivée quelques heures seulement après la flambée du prix de Bitcoin, alimentée par les ventes de Tether sur Binance.

Certains analystes ont déclaré que le problème, bien sûr, est que la grande majorité des utilisateurs de crypto négocie une devise émise par une société privée. Qu’il possède l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie et qu’il fait déjà l’objet d’une enquête pour d’éventuelles fraudes et manipulations de marché.

Objectif réglementaire dans le passé

Dans l’ensemble, Tether fait l’objet de régulateurs depuis des années. Dans le passé, le DOJ a mené des enquêtes pour savoir si les commerçants ont utilisé des jetons USDT pour augmenter illégalement le prix du Bitcoin lors de la reprise du marché en 2017.

Cependant, comme Bloomberg l’a souligné, si le ministère de la Justice engageait des poursuites pénales contre Tether, cela constituerait probablement l’une des plus grandes étapes des États-Unis pour réprimer l’industrie de la crypto-monnaie. Surtout compte tenu de l’importance de Tether pour l’écosystème en général. Les USDT en circulation valent 62 milliards de dollars et plus de la moitié soutiennent le trading BTC.

Les derniers rapports sur une enquête sur Tether arrivent à un moment où le secteur stablecoin est de plus en plus surveillé. La semaine dernière, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a mis en garde contre les risques du marché des pièces stables et a exhorté les régulateurs à “agir rapidement”.

