Ces derniers jours, Warner Bros. a pris la décision de revenir à une fenêtre exclusive pour les sorties en salles en 2022. Un accord a été signé avec AMC plus tôt en août pour revenir à une fenêtre de sortie de 45 jours avant de transformer les films sur d’autres plateformes, comme Services de VOD ou de streaming tels que HBO Max. Un directeur l’a également dit, regarder des films sur votre téléviseur est très bien, mais il s’avère que la taille compte. Warner Bros. avait également fait les gros titres d’autres problèmes pour avoir mis des films le même jour sur HBO Max au cours de la dernière année, car plusieurs de ses partenaires, le plus notable Legendary, le studio derrière Godzilla vs. Kong et aussi l’équipe Dune étaient mécontents du décision. À un moment donné, l’idée d’une action en justice a même été évoquée.