Les dirigeants des agriculteurs ne se rassembleront pas en grand nombre sur le site de protestation de Jantar Mantar pendant la session parlementaire en cours

Conformément au plan précédent, les agriculteurs devaient se rendre au Parlement le premier jour de la session de la mousson et continuer la manifestation jusqu’à la fin de la session. (Image ANI)

Les dirigeants des agriculteurs ont accepté de ne pas se rassembler en grand nombre sur le site de protestation près de Jantar Mantar pendant la session parlementaire en cours. La police de Delhi leur a par la suite permis de ne pas rassembler plus de 200 personnes par jour.

La formule de compromis est arrivée car les syndicats d’agriculteurs et la police ne voulaient pas que l’épisode de violence du 26 janvier dans les rues de Delhi se répète après la marche des tracteurs.

“À partir de jeudi, 200 agriculteurs chacun atteindraient Jantar Mantar pour protester contre le gouvernement et organiseraient leur propre Kisan Sansad chaque jour ouvrable du Parlement, jusqu’à la fin de la session de la mousson”, a déclaré Samyukt Kisan Morcha (Front uni des agriculteurs) à une déclaration. Conformément au plan précédent, les agriculteurs devaient se rendre au Parlement le premier jour de la session de la mousson et continuer la manifestation jusqu’à la fin de la session.

Le gouvernement s’est abstenu mardi de donner une réponse catégorique à une question du Parlement quant à savoir s’il envisageait d’abroger les lois agricoles dans un proche avenir. Il a cependant déclaré à Lok Sabha qu’ils « resteraient ouverts » à des discussions avec des agriculteurs agités pour résoudre le problème. Le 8 juillet, le ministre de l’Agriculture Narendra Singh Tomar avait déclaré que le Centre n’abrogerait pas les trois lois agricoles tant qu’il était prêt à s’entretenir avec les agriculteurs agités sur les dispositions des lois.

Des milliers d’agriculteurs, principalement du Pendjab, de l’Haryana, du Rajasthan et de l’ouest de l’Uttar Pradesh, campent à différents points frontaliers de Delhi depuis près de huit mois pour exiger l’abrogation des trois lois litigieuses et pour garantir un mécanisme de prix de soutien minimum (MSP) légalement garanti. En janvier, la Cour suprême a suspendu l’application des trois lois jusqu’à nouvel ordre. Un comité mis en place par la cour suprême a depuis soumis son rapport.

Samyukt Kisan Morcha, un organisme faîtier de plusieurs organisations d’agriculteurs à travers le pays à la tête de la manifestation, a déclaré que deux lots d’agriculteurs sont partis du Kerala pour Delhi tandis que des contingents d’agriculteurs du Tamil Nadu et d’autres États arriveront dans un jour ou deux. Les agriculteurs du Karnataka ont atteint mercredi le site de protestation de Delhi à la frontière de l’Uttar Pradesh et ont manifesté leur solidarité avec Bharatiya Kisan Union (BKU). De plus en plus d’agriculteurs du Pendjab et de l’Haryana se rendent également chaque jour sur les sites de protestation pour renforcer davantage le mouvement.

Le syndicat des agriculteurs a également déploré la tentative du gouvernement de minimiser leur demande majeure d’une garantie légale de MSP et a souligné que le Centre avait choisi de présenter cette demande comme un « problème lié aux achats chez MSP ». Samyukt Kisan Morcha a clairement déclaré qu’il cherchait une garantie légale pour tous les agriculteurs pour tous les produits agricoles sur MSP qui devraient être déclarés sur la base de la formule C2 + 50% (50% de profit sur les coûts globaux), selon le communiqué.

Les dirigeants des agriculteurs se sont également opposés à une déclaration du gouvernement au Parlement selon laquelle il n’avait aucun dossier sur le nombre de décès d’agriculteurs agités. “SKM tient à rappeler au ministre Tomar, à ses collègues et responsables, qu’en décembre 2020, l’ensemble de la délégation officielle s’est levé en silence pour rendre hommage aux nombreux martyrs du mouvement”, indique le communiqué, ajoutant que 537 agriculteurs sont morts. jusqu’au 10 juillet depuis le début de la manifestation en novembre de l’année dernière.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.