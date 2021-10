Les dirigeants des principales organisations de boxe se réunissent à Porto Rico

En une journée historique pour la boxe mondiale, les présidents des quatre principales organisations se sont réunis au sein du Congrès annuel de l’Organisation mondiale de boxe (WBO) à Porto Rico pour qu’un seul champion par division l’emporte.

À Porto Rico, il a été possible de discuter et de rechercher des solutions possibles aux défis auxquels le sport est confronté.

Le Mexicain Mauricio Sulaimán, du World Boxing Council (WBC), le Vénézuélien Gilberto Mendoza, de la World Boxing Association (WBA), l’Américain Daryl Peoples de la Fédération internationale de boxe (FIB) et l’hôte portoricain Francisco Valcárcel, de l’Organisation La Coupe du monde (WBO) s’est réunie en précisant que l’importance de la nécessité de maintenir des relations au profit du sport.

Ils chercheront les batailles d’unification à mener entre les champions des différentes divisions. La WBA essaie de maintenir sa proposition d’éliminer les titres intérimaires et d’essayer d’avoir un seul champion dans chaque division.

Gilberto Mendoza estime que les organisations doivent rester fortes et respecter les règles de manière unie.

Valcárcel a ouvertement demandé et maintient qu’en ce moment nous devons séparer les différences vers un avenir prospère pour la boxe.

Pour Mauricio Sulaimán, il y a des situations très fondamentales qui devraient se concentrer sur faire le meilleur pour boxer et dynamiser les idées. Les agences doivent trouver comment respecter le statut des champions du monde unifiés et incontestés. Et surtout, la protection des boxeurs sur le ring doit prévaloir.