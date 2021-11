Les dirigeants des technologies climatiques anticipent les avantages du marché alors que le sommet de la COP26 amplifie le rôle du secteur privé

Columbia Power Technologies (C-Power) effectue cet automne des essais en mer du système d’alimentation autonome en mer SeaRAY sur le site d’essai de l’US Navy à Hawaï. Le système fournit de l’énergie via l’énergie des vagues qui peut être utilisée pour les véhicules sous-marins et les capteurs environnementaux en haute mer. (C-Power Photo)

Les enjeux du sommet des Nations Unies sur le climat COP26 étaient incroyablement élevés. Le monde ressent déjà les effets néfastes d’un monde qui s’est réchauffé de 1,1 degré Celsius depuis l’époque préindustrielle. Dans le nord-ouest du Pacifique, cela a inclus le dôme de chaleur de l’été dernier et des incendies de forêt torrides. Le temps presse.

Alors, les négociations ont-elles été un succès ? Y a-t-il un plan en place pour limiter le réchauffement aux 1,5 degrés recherchés ?

La réponse très courte est non. Les nouveaux engagements placent le monde sur la voie d’un réchauffement de 2,4 degrés, selon le groupe de recherche Climate Action Tracker.

Mais l’importance de la confab climatique n’est pas prise en compte uniquement dans les accords nationaux. Il est également important de prendre le pouls des grands acteurs de la lutte contre le réchauffement, dont les leaders des technologies climatiques. Les dirigeants de l’espace qui ont écouté ou assisté à la conférence de Glasgow ont souligné de nombreux résultats positifs.

Reenst Lesemann, PDG de C-Power. (C-Power Photo)

« Alors que les négociations entre les nations n’ont peut-être pas donné les gros titres espérés », a déclaré Reenst Lesemann, PDG de la société d’énergie houlomotrice C-Power, la forte performance de l’événement par le secteur privé le rend optimiste.

Des entreprises de technologies climatiques de toutes tailles ainsi que d’importantes institutions financières ont participé au sommet. Lesemann a déclaré que selon une estimation, il y avait plus de 125 000 milliards de dollars de capital d’investissement représenté.

L’ancien sénateur John Kerry, l’envoyé spécial du président américain pour le climat, a fait écho dans ses commentaires à la COP26 sur le rôle essentiel que jouent les entreprises pour relever ce défi de taille.

« Non seulement les entreprises ont une longueur d’avance sur le gouvernement, mais les entreprises comprennent que leur avenir est lié à la stabilité du marché », a déclaré Kerry, cité par Bloomberg.

Les pourparlers ont permis d’obtenir des gains dans des domaines politiques importants, notamment des règles claires pour l’établissement de marchés du carbone pour l’échange de compensations de gaz à effet de serre, un traité sur les réductions de méthane et l’inclusion d’un libellé sur la réduction de l’utilisation du charbon. L’une des grandes déceptions a été l’échec des nations riches à engager des fonds pour les pays en développement durement touchés par le réchauffement.

Une grande partie des progrès ont été capturés dans des accords spongieux et non contraignants, dont les avantages dépendent des politiques adoptées par les dirigeants des nations après leur retour chez eux.

Lisez la suite pour les plats à emporter des dirigeants de la technologie climatique basés dans le nord-ouest du Pacifique.

Vue d’artiste du système de batterie Electric Era installé dans une station de charge rapide CC. La startup note que l’appareil a un faible encombrement qui s’intègre facilement dans une station. (Image de l’ère électrique)

– Lesemann de C-Power, qui a assisté au sommet, espérait que la COP26 aiderait à ouvrir davantage les yeux sur le besoin critique d’innovation. Sa propre entreprise a été créée il y a plus de dix ans à l’Université d’État de l’Oregon et a récemment lancé l’un de ses systèmes d’alimentation en mer à Hawaï, où elle fait actuellement l’objet d’essais en mer.

« Même au-delà de la COP, on se rend compte que le ‘hardware-lite’ ne résoudra pas le problème et que des rendements démesurés peuvent revenir à ceux qui peuvent et dirigent effectivement l’espace », a déclaré Lesemann par e-mail.

Paul Gambill, PDG de Nori. (Photo de Nori)

– L’une des principales réalisations de la réunion sur le climat a été la création de règles comptables pour les compensations de carbone qui capturent ou éliminent le carbone de l’atmosphère. Bien que cela puisse sembler des détails ennuyeux, les règles sont essentielles pour les gouvernements, les entreprises et les propriétaires fonciers à la recherche de crédits pour les efforts de décarbonisation et pour empêcher le double comptage des réductions de carbone. Nori, un marché basé à Seattle pour l’achat de compensations de carbone auprès des agriculteurs, a applaudi la réglementation.

« C’est une victoire pour le climat que ces règles de comptabilité en partie double aient été adoptées au niveau international », a déclaré le PDG de Nori, Paul Gambill. Et il pense que cela pourrait profiter à sa startup.

« Nous sommes le marché le mieux préparé du secteur pour ces nouvelles règles de comptabilité en partie double », a-t-il déclaré, « car nous enregistrons de manière transparente chaque transaction sur la blockchain Ethereum ».

– « La COP26 a montré encore plus clairement que nous devons réfléchir à l’ensemble du développement des énergies renouvelables, y compris l’impact sur les personnes et les communautés du monde entier », a déclaré Bryce Smith, PDG de LevelTen Energy.

Bryce Smith, PDG de LevelTen Energy. (Photo de niveau 10)

La société basée à Seattle facilite l’achat d’énergie renouvelable et a annoncé cet été une levée de fonds de 35 millions de dollars. En septembre, il a été l’un des signataires fondateurs du Pacte pour une énergie sans carbone 24h/24 et 7j/7, un effort coordonné par l’ONU et d’autres pour écologiser l’approvisionnement en électricité du monde.

Lundi, la société a lancé un produit pour promouvoir le développement de projets d’énergie renouvelable qui vont au-delà de leurs avantages en matière de décarbonisation. L’outil note les projets en fonction des impacts sur la communauté, la conservation et le climat.

Quincy Lee, PDG et co-fondateur d’Electric Era. (Photo de l’ère électrique)

– Quincy Lee est PDG et co-fondateur d’Electric Era, une startup de Seattle qui conçoit et fabrique des systèmes de batterie pour les stations de recharge de véhicules électriques. Il accordait une attention particulière à l’accord « électromobilité » de la COP26 qui fixait des dates pour l’abandon des véhicules à combustible fossile.

L’accord stipule : « Ensemble, nous travaillerons pour que toutes les ventes de voitures et de fourgonnettes neuves soient à zéro émission dans le monde d’ici 2040, et au plus tard en 2035 sur les principaux marchés. »

Il a été signé par des gouvernements représentant Seattle, l’État de Washington, la Californie, le Canada, le Mexique, le Royaume-Uni et des dizaines d’autres. Les États-Unis, l’Allemagne et la Chine n’étaient pas signataires, mais Lee s’attend néanmoins à des impacts positifs.

« Les objectifs de mobilité électrique de la COP26 accéléreront la demande de batterie d’Electric Era pour les stations de recharge rapide pour véhicules électriques à l’échelle mondiale », a déclaré Lee. « Ces objectifs sont mieux complétés par des engagements du secteur privé tels que l’achat par Amazon de 100 000 camionnettes de livraison électriques Rivian. »

L’actualité COP26 des titans de la technologie

Certaines des plus grandes entreprises et des dirigeants les plus influents du nord-ouest du Pacifique ont profité de l’occasion pour faire leurs propres annonces à la COP26 concernant les efforts de réduction des émissions de carbone.

– Bill Gates: Le cofondateur de Microsoft a investi dans des efforts liés au climat au fil des ans, notamment dans la société nucléaire TerraPower à Bellevue, dans l’État de Washington, et dans des alternatives à la viande à base de plantes. Il a fait un grand pas dans l’espace climatique avec le lancement en 2016 de Breakthrough Energy Ventures, qui cette année s’est développé pour devenir l’organisation faîtière Breakthrough Energy. Annonces COP26 de Gates :

La Fondation Bill et Melinda Gates a promis 315 millions de dollars pour soutenir la recherche agricole afin d’aider les agriculteurs des pays en développement à faire face au changement climatique. L’initiative Net-Zero World dirigée par les États-Unis a été lancée et Breakthrough Energy est l’un de ses partenaires privés. Cet effort aidera les pays à respecter leurs engagements en matière de carbone. Breakthrough Energy a annoncé un partenariat élargi avec Mission Innovation, une coalition de 22 pays et la Commission européenne. Les deux organisations identifieront, investiront et déploieront des technologies de décarbonisation. Le programme Catalyst de Breakthrough Energy a annoncé 1,5 milliard de dollars de partenaires privés pour investir dans les innovations technologiques climatiques.

– Amazon: Avant le sommet sur le climat, Amazon a commencé à construire une coalition de décarbonation avec son Climate Pledge, un effort lancé en 2019 avec quelque 200 signataires. Ses initiatives COP26 comprennent :

Amazon est le point d’ancrage du secteur privé pour un effort mondial appelé LEAF (Lowering Emissions by Accelerating Forest Finance), qui a annoncé 1 milliard de dollars de financement disponible pour les pays et les États qui s’engagent à protéger les forêts tropicales et subtropicales. La société a rejoint une autre entreprise de la région de Seattle. Alaska Airlines pour créer le groupe Aviators dans le cadre d’un effort appelé Sustainable Aviation Buyers Alliance. Le nouveau groupe, qui comprend JetBlue et United Airlines, fait pression pour investir dans les carburants d’aviation durables (SAF).

– Jeff Bezos: En février 2020, Bezos a lancé son Bezos Earth Fund de 10 milliards de dollars, marquant sa plus grande action climatique à ce jour. Son actualité COP26 :

Le fonds s’est joint à la Fondation Rockefeller et à la Fondation Ikea pour annoncer la création de la Global Energy Alliance, un programme d’investissement dans des projets d’énergie renouvelable dans les pays en développement. Le fonds de Bezos contribue 500 millions de dollars à l’initiative de 10,5 milliards de dollars. Bezos a annoncé des plans pour 2 milliards de dollars de son fonds : des programmes soutenant la restauration des terres et la production alimentaire.