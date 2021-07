Les dirigeants du Bayern Munich Herbert Hainer et Oliver Kahn savent qu’ils ont de grandes chaussures à remplir

Le PDG du Bayern Munich Oliver Kahn et le président du club Herbert Hainer ont la tâche peu enviable d’essayer de remplacer Karl-Heinz Rummenigge et Uli Hoeneß.

Les deux hommes savent que ce ne sera pas facile, mais tous deux pensent que le Bayern Munich est allé dans la bonne direction.

«Nous avons eu beaucoup de défis dans le football au cours de la dernière année et demie. D’une part, la pandémie, qui s’est accompagnée de défis économiques et organisationnels. De plus, le développement numérique a entraîné un paysage médiatique complètement différent et un comportement de consommation différent chez les jeunes. Nous devons maîtriser tous ces défis », a déclaré Hainer (tel que capturé par le site Web du club). “Je suis absolument convaincu qu’Oliver Kahn est exactement l’homme qu’il faut pour l’avenir du FC Bayern. Il a des objectifs clairs en tête, a acquis beaucoup de compétences économiques et il est le FC Bayern de bout en bout. Il est entré dans l’histoire en tant que gardien de but et je suis convaincu qu’il le fera aussi en tant qu’entraîneur.

Hainer, qui avait une longueur d’avance sur Kahn, a déclaré qu’il savait que l’ancien gardien de but était la bonne personne pour le poste.

“À l’époque, nous avons sélectionné Oliver Kahn très spécifiquement parce que nous avons procédé selon certains critères – nous voulions avoir un spécialiste du football qui connaissait le FC Bayern, mais qui avait également les compétences économiques pour diriger le club de football”, a déclaré Hainer. « Il avait maintenant 18 mois pour refaire connaissance avec le ‘nouveau’ FC Bayern et tous ses départements. Beaucoup de choses se sont développées. Il a travaillé en étroite collaboration avec Karl-Heinz Rummenigge. Et donc aussi d’apprendre à connaître les contacts. Et ce qui est très important : il était en charge du projet stratégique du FC Bayern AHEAD. Il a incroyablement bien utilisé le temps. Je l’ai vu très activement et j’ai hâte de travailler avec lui.

Kahn a déclaré qu’il savait qu’il pourrait éventuellement faire le travail, mais qu’il savait qu’il voulait acquérir beaucoup d’expérience avant de prendre une telle place au club.

“C’était déjà mon objectif que lorsque le FC Bayern m’approcherait, nous nous donnions un certain temps pour que je puisse retrouver mon chemin dans ce ‘nouveau’ FC Bayern”, a déclaré Kahn. « C’était une période très importante. Il y avait beaucoup de projets, j’étais impliqué. C’était aussi important de nouer des contacts internationaux. Ces un an et demi m’ont permis de me sentir très à l’aise et d’avoir les outils nécessaires.

Kahn a déclaré que son style de gestion sera collaboratif et axé sur l’innovation.

« Je compte beaucoup sur le travail d’équipe et je suis une personne très stratégique. Bien sûr, on ne peut pas tout planifier dans un club de football. Mais le processus de planification à lui seul est extrêmement important. Nous avons impliqué des employés et des fans dans le projet AHEAD », a déclaré Kahn. « Je suis convaincu que les clubs qui comprennent leurs fans auront du succès. Il y a toujours des devoirs à faire. Mais il ne s’agit pas de devoir faire quelque chose de complètement nouveau avec le FC Bayern.

Quant à Rummenigge et Hoeneß, Kahn apprécie tout ce qu’ils ont fait.

« Ils ont façonné le FC Bayern et en ont fait l’un des meilleurs clubs du monde. Ce sont de grands défis », a déclaré Kahn. « Nous tous au FC Bayern sommes appelés à continuer à faire du club le plus de succès possible à l’avenir et à le développer progressivement dans un domaine ou un autre. »