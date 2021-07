Les dirigeants du Bayern Munich Herbert Hainer et Oliver Kahn visent haut

in

Les dirigeants du Bayern Munich Oliver Kahn et Herbert Hainer sont bien conscients de l’héritage du club – et le duo n’a pas l’intention de ralentir.

« Les ambitions n’ont pas diminué. Nous voulons vraiment remporter le 10e titre consécutif », a déclaré Hainer (tel que capturé par le site Web du club). « Ces ambitions ne s’appliquent pas seulement à l’équipe masculine, elles s’appliquent également à notre équipe féminine. Là aussi, nous voulons être parmi les leaders internationaux. La saison dernière, nous avons fait un grand pas avec le championnat et les demi-finales de la Ligue des champions. Nos ambitions sont là aussi : défendre le titre de champion et jouer au sommet de l’Europe.

Quant à Kahn, il souhaite que le succès du club grandisse et évolue.

«Notre objectif est de montrer un football de classe mondiale absolu, toujours avec une combinaison de jeunes joueurs que nous avons nous-mêmes développés et de grandes stars internationales. Nous voulons créer quelque chose qu’aucun club des meilleures ligues européennes n’a jamais réalisé – devenir champion dix fois de suite », a déclaré Kahn. « Ce serait extraordinaire. Mais nous voulons aussi être à l’avant-garde au niveau international, pour gagner encore et encore la Ligue des champions. Nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons nous positionner économiquement afin d’atteindre ces objectifs. Ce ne sera pas une histoire facile. Mais nous sommes convaincus que nous sommes bien positionnés et que nous pouvons nous réjouir de tous ces défis. »

Hainer sait que pour que le club continue sur cette voie du succès, il faudra un équilibre complexe entre stratégie sportive et intelligence financière.

« Le FC Bayern s’est distingué en trouvant un très bon équilibre entre succès sportif et stabilité économique. Nous avons récemment remporté la Ligue des champions et avons été champions neuf fois de suite », a déclaré Hainer. « Le FC Bayern continuera sur cette voie. Bien sûr, nous avons de nouveaux défis, mais nous y faisons face. Nous avons avancé un projet stratégique. Nous poursuivons sur la voie de la raison économique et, d’autre part, des ambitions sportives.