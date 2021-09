Les dirigeants du Bayern Munich réagissent à la prolongation du contrat de Leon Goretzka

Plus tôt dans la journée, le Bayern Munich a officialisé la nouvelle tant attendue : Leon Goretzka a officiellement signé une prolongation de contrat qui le maintiendra en Bavière jusqu’à la saison 2025/2026.

De toute évidence, les dirigeants du Rekordmeister étaient ravis de conclure l’accord.

“Leon Goretzka est un match idéal pour le FC Bayern pour de nombreuses raisons. D’une part, ses qualités athlétiques sont appréciées dans toute l’Europe. D’autre part, il est une personnalité au-delà du terrain de jeu. Goretzka est un leader sur et en dehors du terrain de football – et c’est exactement ce que nous aimons voir ici au FC Bayern », a déclaré le président du Bayern Munich Herbert Hainer à FCBayern.com.

Pour Oliver Kahn, PDG du Bayern Munich, la prolongation du contrat de Goretzka était « cruciale ».

« Il est crucial pour le développement du FC Bayern que nous conservions nos meilleurs joueurs sur le long terme. Pour réussir en tant que club, nous avons besoin de joueurs motivés en permanence – et Leon Goretzka n’a pas besoin d’être informé de la motivation. Il veut toujours s’améliorer et a l’ambition de façonner une époque au FC Bayern. Cette prolongation de contrat est également un signe que Leon est convaincu que nous continuerons à avoir autant de succès à l’avenir que nous l’avons été dans le passé », a déclaré Kahn.

L’homme chargé de conclure l’accord, le directeur sportif Hasan “Brazzo” Salihamidzic, est ravi de voir Goretzka et Joshua Kimmich verrouiller le milieu de terrain central pour les années à venir.

« Nous sommes très heureux que Leon Goretzka ait prolongé son contrat jusqu’en 2026. Leon est devenu un joueur clé du FC Bayern et un visage de cette équipe. Je suis très heureux que nous travaillions ensemble au cours des cinq prochaines années », a déclaré Salihamidzic. « Leon est une source d’énergie sur et en dehors du terrain. Il a beaucoup de technique et de dynamisme et est un milieu de terrain particulièrement dangereux qui peut décider des matchs. Nous sommes ravis que Joshua Kimmich et Leon Goretzka soient le cœur de notre équipe et qu’ils seront sur le ballon pour le FC Bayern pendant de nombreuses années à venir.

