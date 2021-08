Les dirigeants du BJP soutenant le recensement basé sur les castes doivent exprimer leur opinion devant le Premier ministre Modi: Sharad Pawar

in

Pawar a comparé le projet de loi à inviter les gens à un banquet, puis à se lier les mains et à leur demander de manger.

Le chef du PCN, Sharad Pawar, a affirmé aujourd’hui qu’une section des dirigeants du BJP soutenait la demande d’un recensement basé sur les castes. Il espère que le nombre de ces membres au sein du parti augmente à l’avenir. Pawar a également déclaré que les dirigeants du BJP doivent avoir le courage d’exprimer leur opinion devant le Premier ministre Narendra Modi. “J’espère que cela se produira dans les prochains jours”, a déclaré Pawar.

De nombreux États, dont le Bihar, l’Odisha et le Maharashtra, ont demandé un recensement basé sur les castes, une demande qui a trouvé un écho auprès du parti du Congrès alors qu’il soulevait la question au Parlement.

Le chef du PCN a également critiqué le projet de loi sur le Centre pour la Constitution (127e amendement), 2021 adopté par le Parlement lors de la session de mousson qui vient de s’achever. Pawar a déclaré qu’il essaierait de recueillir un consensus public contre l’amendement et de faire pression sur le gouvernement Modi pour qu’il y apporte des modifications. Le chef du PCN a déclaré que bien que le projet de loi ait créé une impression, le pouvoir a été donné aux États de créer leur propre liste OBC, mais l’affirmation est trompeuse car le plafond de quota de 50 pour cent est toujours valable.

Pawar a déclaré que la réserve dans la plupart des États est supérieure à 60%. “Quelqu’un devra faire preuve de courage pour parler devant Modi. La tromperie est le seul motif de l’amendement constitutionnel », a-t-il déclaré.

Pawar a comparé le projet de loi à inviter les gens à un banquet, puis à se lier les mains et à leur demander de manger. « C’est de la triche avec la communauté OBC. Il y a un besoin pour un recensement basé sur les castes dans le pays », a-t-il déclaré.

Alors que l’opposition avait soutenu le projet de loi, certains membres ont demandé un recensement basé sur les castes et la suppression du plafond de réservation de 50 pour cent. Le gouvernement, cependant, a maintenu qu’il n’opterait pas pour un recensement basé sur les castes conformément à la règle.

Le 10 août, Lok Sabha a adopté un projet de loi permettant aux États de décider qui sont leurs autres classes arriérées (OBC). La 127e loi modifiant la Constitution de 2021 restaure le pouvoir des États d’identifier les classes socialement et éducativement arriérées (SEBC), généralement appelées OBC. Ce projet de loi a été rendu nécessaire par les interprétations de la Cour suprême de certaines dispositions de la 102e loi d’amendement constitutionnel, qui avait inséré l’article 338B et l’article 342A (avec deux clauses) après l’article 342.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.