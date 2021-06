Les dirigeants du G7, la reine Elizabeth, dînent au projet Eden à Cornwall – WWD

JARDIN D’EDEN: Les dirigeants mondiaux et les membres de la famille royale britannique, dont la reine Elizabeth II, se sont réunis à l’Eden Project à Cornwall pour le dîner inaugural du sommet du G7 vendredi soir. La reine et le prince Charles se sont mêlés au président et à la première dame Joe et Jill Biden, ainsi qu’au Premier ministre Boris Johnson et à sa nouvelle épouse Carrie Symonds.

Symonds portait la robe de festival de The Vampire’s Wife, qu’elle a louée à Hurr Collective, une plateforme de location basée à Londres. Elle a certainement travaillé dans l’économie circulaire, ayant loué la robe jaune moutarde qu’elle portait pour son arrivée à Cornouailles au QG de My Wardrobe.

En phase avec la duchesse de Cambridge, qui portait une robe rouge à manches courtes Alexander McQueen plus tôt vendredi, et Carrie Symonds, qui en portait une de LK Bennett jeudi, la première dame portait une robe rouge à manches courtes vendredi soir.

Les invités au dîner sont prêts pour un festin de plats locaux de Cornouailles.

La chef Emily Scott de l’hôtel Watergate Bay de Newquay servira un repas spécialement conçu à cinq plats, comprenant du turbot pêché au large de Newquay par un pêcheur local, avec des pommes de terre nouvelles de Cornouailles, du pesto à l’ail sauvage et des légumes verts des potagers locaux de Padstow.

Ensuite, les invités se verront offrir des petits fours de Cornouailles à base de fudge à la crème caillée et un mini cornet de crème glacée à la crème caillée avec des truffes au chocolat Earl Grey.

Le projet Eden est une attraction touristique britannique majeure et un pays des merveilles environnementales avec des biomes spéciaux qui simulent différents environnements et climats, comme une forêt tropicale ou la côte méditerranéenne.

Il abrite des milliers d’espèces végétales. Il dispose également d’un jardin botanique avec des plantes et des animaux sauvages originaires de Cornouailles et du Royaume-Uni, dont certains ont des origines préhistoriques.

Samedi, les dirigeants du G7 assisteront aux discussions du président du groupe d’experts sur la résilience économique du G7, Mark Sedwill ; le président de l’International Pandemic Preparedness Partnership Patrick Vallance, et par Melinda Gates, coprésidente et fondatrice de la Fondation Bill & Melinda Gates.

Plus tôt vendredi, le GEAC, Gender Equality Advisory Council, un groupe indépendant d’experts chargés de défendre les principes fondamentaux de liberté, d’opportunité, d’humanité individuelle et de dignité pour les femmes et les filles du monde entier, a présenté une série de recommandations aux dirigeants du G7.

Leurs recommandations portaient sur l’éducation, l’autonomisation économique et l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles.

Liz Truss, ministre britannique des Femmes et de l’Égalité, a déclaré que le Royaume-Uni « a une fière histoire de défense des droits des femmes et des filles ici et dans le monde entier. Je suis heureux que nous utilisions notre présidence du G7 pour placer les femmes au cœur de notre rétablissement après la COVID-19 grâce au travail du Conseil consultatif sur l’égalité des genres. »

Truss a ajouté: “Ces recommandations nous aideront à faire avancer un programme solide sur les droits des femmes, tant au niveau national qu’international, et j’ai hâte de travailler avec les membres du GEAC alors que nous reconstruisons mieux.”

Jeudi, Jill Biden a livré un message d’affection avec un blazer noir Zadig & Voltaire à 448 $ orné dans le dos de « LOVE ». La dernière fois qu’une première dame a porté une veste avec un plat à emporter, c’était lorsque Melania Trump a enfilé une veste Zara imprimée avec “I Really Don’t Care Do U?” pour une visite officielle avec des enfants immigrés à la frontière du Texas.

Dans un autre signe de solidarité, la première dame a publié sur Twitter des photos d’elle avec la duchesse de Cambridge lors d’une visite à l’école vendredi matin et l’une d’elle avec Carrie Symonds – qu’elle a identifiée comme Carrie Johnson – et son fils Wilfred lors d’une promenade sur la plage jeudi Cornouailles.