Les dirigeants du G7 s’entendent sur des objectifs anti-charbon, anti-voiture et de réduction de carbone ⋆ 10z viral

(.) – Les dirigeants du G7 ont été exhortés dimanche à prendre des mesures urgentes pour assurer l’avenir de la planète, alors qu’ils finalisaient de nouveaux objectifs de conservation et d’émissions pour lutter contre le changement climatique, et concluaient un sommet de trois jours où l’unité occidentale a été relancée spectacle.

L’écologiste vétéran et diffuseur David Attenborough a déclaré au rassemblement des nations les plus riches du monde que le monde naturel était « considérablement diminué » et que les inégalités étaient généralisées.

« La question que la science nous oblige à aborder spécifiquement en 2021 est de savoir si, en raison de ces faits entrelacés, nous sommes sur le point de déstabiliser la planète entière ? il a dit.

« Si tel est le cas, alors les décisions que nous prenons au cours de cette décennie – en particulier les décisions prises par les nations les plus économiquement avancées – sont les plus importantes de l’histoire de l’humanité. »

Les dirigeants, qui organisent leur premier rassemblement en personne depuis près de deux ans en raison de la pandémie de coronavirus, accepteront de protéger au moins 30% des terres et des océans dans le monde d’ici la fin de la décennie.

Le « Pacte pour la nature » ​​conclu pour tenter d’arrêter et d’inverser la perte de biodiversité devrait également les voir s’engager à réduire de près de moitié leurs émissions de carbone d’ici 2030, par rapport à 2010.

Il comprend l’élimination progressive de l’utilisation de « charbon non réduit » – un carburant dont les émissions n’ont subi aucun filtrage – « dès que possible », la fin de la plupart des soutiens gouvernementaux au secteur des combustibles fossiles à l’étranger et l’élimination progressive des voitures à essence et diesel.

Saluant le pacte, l’hôte Boris Johnson a déclaré que le G7 souhaitait « conduire une révolution industrielle verte mondiale pour transformer notre façon de vivre ».

“Il existe une relation directe entre la réduction des émissions, la restauration de la nature, la création d’emplois et la garantie d’une croissance économique à long terme”, a ajouté le Premier ministre britannique.

Le changement climatique était une priorité clé du G7 pour la Grande-Bretagne lors du sommet de Carbis Bay, dans le sud-ouest de l’Angleterre, alors qu’il tente de jeter les bases de l’organisation du sommet de l’ONU sur l’environnement COP26 en novembre.

Mais avant même que les engagements n’aient été formellement adoptés, les militants écologistes les ont critiqués comme manquant d’application et de portée nécessaire.

