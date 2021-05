Les dirigeants du GOP condamnent la comparaison des restrictions COVID de l’Holocauste de Marjorie Taylor-Greene ⋆ .

Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, écoute le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, parler aux journalistes à la Maison Blanche à Washington, DC, le 12 mai 2021 (Crédit: Kevin Lamarque / .)

Les dirigeants républicains Kevin McCarthy et Mitch McConnell ont condamné mardi la représentante républicaine Marjorie Taylor Greene pour avoir comparé les restrictions du COVID à la persécution des Juifs pendant l’Holocauste.

“Marjorie a tort, et sa décision intentionnelle de comparer les horreurs de l’Holocauste avec le port de masques est épouvantable”, a déclaré McCarthy dans un communiqué.

«L’Holocauste est la plus grande atrocité commise dans l’histoire. Le fait que cela doive être déclaré aujourd’hui est profondément troublant », a-t-il ajouté.

La déclaration de McCarthy a été publiée quelques heures après que Greene a envoyé un tweet comparant la règle d’une épicerie du Tennessee exigeant que les employés affichent leur statut de vaccination à l’exigence de port d’étoile du Troisième Reich pour les Juifs.

Les employés vaccinés reçoivent un logo de vaccination, tout comme les juifs forcés par les nazis à porter une étoile en or. Les passeports de vaccins et les mandats de masques créent de la discrimination contre les personnes non vulnérables qui font confiance à leur système immunitaire contre un virus qui peut survivre à 99 %.https: //t.co/6X6VNolcA7 – Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) 25 mai 2021

Le tweet a été envoyé quatre jours seulement après que Greene s’en est pris à la présidente Nancy Pelosi lors d’une apparition sur le podcast The Water Cooler avec Dave Brody pour avoir exigé des masques sur le sol de la maison.

«Cette femme est atteinte de troubles mentaux», a déclaré Greene sur le podcast, faisant référence au président de la Chambre Nancy Pelosi. «Vous savez, nous pouvons regarder en arrière à une époque de l’histoire où les gens devaient porter une étoile en or et ils étaient définitivement traités comme des citoyens de seconde zone – à tel point qu’ils ont été mis dans des trains et emmenés dans des chambres à gaz en Allemagne nazie , et c’est exactement le type d’abus dont parle Nancy Pelosi.

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a également critiqué la députée pour ses remarques, les qualifiant de «scandaleuses» et de «répréhensibles». Le porte-parole de McConnell a écrit sur Twitter que le leader du Sénat a récemment qualifié les «mensonges et théories du complot» de Greene de «cancer pour le Parti républicain et notre pays».

McCarthy a également profité de l’occasion pour condamner les récentes critiques des démocrates à l’égard d’Israël, arguant que l’établissement d’une fausse équivalence morale entre Israël et le Hamas a contribué à une récente flambée des crimes de haine antisémites.

«À un moment où le peuple juif est confronté à une violence et à des menaces accrues, l’antisémitisme est en hausse au sein du Parti démocrate et est complètement ignoré par la présidente Nancy Pelosi», a déclaré McCarthy.

