Les dirigeants du GOP reçoivent-ils le message? ⋆ 10z viral

L’ancien président Trump dit que le Parti démocrate est plus unifié que le Parti républicain, et il y a de plus en plus de signes que les dirigeants républicains comprennent le message.

La représentante de New York Elise Stefanik, la nouvelle présidente de la conférence du GOP, a participé jeudi à une conférence de presse «Stand with Israel» avec la représentante du Texas Chip Roy, qui l’a défiée lors de l’élection de la présidente de la conférence du GOP pour remplacer la représentante du Wyoming. Liz Cheney, une critique vocal de Trump.

«Cette question doit être posée à chaque membre démocrate du Congrès: êtes-vous du côté d’Israël, ou êtes-vous du côté de l’organisation terroriste du Hamas?» Stefanik a déclaré lors de la conférence de presse. «Cela devrait être une réponse facile, mais apparemment pour les démocrates, ce n’est plus le cas.»

Cheney a soutenu la destitution de Trump lors de son deuxième procès. Elle a également critiqué les allégations de fraude électorale de Trump lors de l’élection présidentielle de 2020.

«Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une menace que l’Amérique n’a jamais vue auparavant», a déclaré Cheney. «Un ancien président qui a provoqué une violente attaque contre ce Capitole dans le but de voler les élections a repris ses efforts agressifs pour convaincre les Américains que l’élection lui avait été volée.

De nombreux membres du GOP House ont déclaré que Cheney devenait une distraction de l’agenda républicain et un vote a eu lieu pour la démettre de ses fonctions de présidente de la conférence.

«Je ferai tout mon possible pour que l’ancien président ne se rapproche plus jamais du bureau ovale», a déclaré Cheney après le vote pour la destituer.

Stefanik a remporté l’élection à la présidence de la conférence du GOP pour remplacer Cheney.

Pendant ce temps, le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, s’est prononcé contre la législation établissant une commission de type 9/11 pour enquêter sur la violation du Capitole le 6 janvier. Le chef du GOP à la Chambre, Kevin McCarthy, avait précédemment annoncé qu’il voterait non.

«On ne sait pas du tout quels nouveaux faits ou enquête supplémentaire, une autre commission pourrait en fait ajouter aux efforts existants des forces de l’ordre et du Congrès», a déclaré mercredi McConnell. «Les faits sont sortis et ils continueront de l’être.»

McConnell a fait sa déclaration sur la législation après que Trump ait encouragé les républicains à voter contre la commission mercredi.

“Les républicains à la Chambre et au Sénat ne devraient pas approuver le piège démocrate de la Commission du 6 janvier”, a déclaré Trump. «Les républicains doivent devenir beaucoup plus durs et plus intelligents, et cesser d’être utilisés par la gauche radicale.»

La cote de favorabilité de McConnell a chuté après une rupture publique acrimonieuse avec Trump qui comprenait une condamnation cinglante de l’ancien président au Sénat. Un sondage post-deuxième mise en accusation a montré que Trump restait populaire parmi les électeurs républicains.

Trump a souvent soutenu que les démocrates étaient plus solidaires que les républicains.

Lors d’une réunion du cabinet en octobre 2019, par exemple, il a déclaré: «Ils sont vicieux et ils restent ensemble, ils n’ont pas de Mitt Romney parmi eux. Ils n’ont pas de gens comme ça. Ils collent ensemble. Vous ne les voyez jamais rompre.

La base populaire du GOP a envoyé des signaux similaires ces derniers mois, administrant des réprimandes publiques sévères des dirigeants élus du GOP qui se sont retournés contre Trump après les élections de 2020 et les événements tumultueux du 6 janvier.

Romney, par exemple, qui a voté pour condamner Trump lors de son deuxième procès de destitution, a été hué lors d’une récente réunion du GOP dans son État d’origine. D’autres qui ont soutenu la destitution de Trump, comme le sénateur du GOP de Caroline du Nord Richard Burr et le républicain du Michigan Peter Meijer, ont été condamnés dans leur pays d’origine. Le comité central du Parti républicain du Wyoming a également censuré Cheney.

Jeudi, Trump a critiqué les 35 républicains de la Chambre qui ont voté avec les démocrates en faveur du projet de loi de la commission du 6 janvier: «Vous voyez, 35 républicains rebelles – ils ne peuvent tout simplement pas s’aider eux-mêmes. Nous avons une politique bien meilleure et c’est bien mieux pour le pays, mais les démocrates restent unis, les républicains non. Ils n’ont pas les Romney, Little Ben Sasse et Cheney du monde. Malheureusement, nous le faisons. Parfois, il y a des conséquences à être inefficace et faible. Les électeurs comprennent!

Le projet de loi a été adopté mercredi soir à la Chambre. Les démocrates auraient besoin de 10 républicains pour voter avec eux au Sénat 50-50 pour adopter le projet de loi, ce qui pour l’instant semble peu probable.