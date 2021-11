Les dirigeants font preuve de poésie sur le métaverse lors des appels aux résultats du troisième trimestre

Une nouvelle vidéo d’Inspired by Iceland repousse l’expérience de la vie à travers le « métavers », comme l’a décrit Mark Zuckerberg lors du changement de marque de Facebook en Meta le jeudi 28 octobre 2021.

Des applications de rencontres en ligne, un échange de crypto et une marque de lutte professionnelle font partie des nombreuses entreprises qui ont tenté d’intégrer leurs activités disparates et apparemment sans rapport dans la discussion sur le métaverse ce trimestre.

Le concept était au cœur des préoccupations des analystes après que Facebook a changé son nom d’entreprise en Meta le mois dernier en vue de « un Internet incarné où vous êtes dans l’expérience, pas seulement en le regardant », tel que défini par le PDG Mark Zuckerberg .

Zuckerberg parie que le métaverse, un monde généré par ordinateur, est l’endroit où les gens vont travailler, jouer et socialiser en utilisant les casques de réalité virtuelle de l’entreprise.

Mais les dirigeants du monde entier ont de nombreuses opinions divergentes sur ce qu’est le métaverse et quand on peut s’y attendre. Certains considèrent le métavers comme quelque chose qui existe déjà, comme les mondes créés par Roblox. D’autres y voient un vague concept futuriste.

Interrogés sur leurs plans pour le métaverse après les bénéfices cette semaine, les réponses de l’exécutif étaient tout. Et rien. La plupart n’ont pas hésité à réfléchir à des opportunités commerciales avant-gardistes qui pourraient augmenter la valeur des actions. On ne sait pas si elles se matérialiseront ou non – ou si les idées ont même un sens.

« Tout ce que je peux faire, c’est de m’asseoir et de le regarder avec étonnement », Neal Stephenson, qui a popularisé le terme dans son ouvrage de 1992. livre « Snow Crash », a déclaré CNBC dans une récente interview.

Voici ce que nous avons « appris ».

C’est la co-expérience humaine

Roblox PDG David Baszucki : « Cela s’appelle aujourd’hui le métavers. Nous l’avons appelé la co-expérience humaine », Baszucki définit le métavers comme un endroit où la technologie combine une communication haute fidélité avec une nouvelle façon de raconter des histoires, empruntant au jeu mobile et à l’industrie du divertissement.

« Cette nouvelle catégorie de métavers ou de co-expérience repose sur huit principes fondamentaux », a déclaré Baszucki: identité, social, immersif, faible friction, variété, n’importe où, économie et civilité.

c’est déjà là

Groupe de musique Warner PDG Stephen Cooper : « Je pense que dans ces métavers à grande échelle, Fortnite, Roblox et autres, nous commencerons à voir une opportunité où la fourniture de contenu et la distribution convergeront. Et quand vous commencez à regarder la portée mondiale, le nombre de personnes qui passent beaucoup de temps dans ces nouveaux mondes, je pense que cela offre un univers d’opportunités pour Warner. »

Ce n’est pas encore là

Fonds Vonage (communications en nuage) PDG Rory Read: « Je pense que c’est les 5, 7, 10 prochaines années. »

Il est trop tard pour entrer

bilibili (Site chinois de partage de vidéos) PDG Rui Chen: « Le métaverse est un concept, ce n’est pas un produit. Et avant que ce concept n’émerge, de nombreux éléments associés au métaverse existaient déjà. Que ce soit la réalité virtuelle, une communauté sociale étroite ou un système social ou un écosystème auto-renforcé, cela existait déjà, et de nombreuses entreprises développent déjà des produits sur ces concepts, par exemple Facebook et Tencent, et en fait, Bilibili est l’une d’entre elles.

C’est pourquoi je pense que si quelqu’un entend le concept de métaverse et décide de se lancer dans cette entreprise, il serait probablement un peu trop tard. C’est parce que ces éléments tels que le système social, l’écosystème auto-renforcé, qui ne peuvent pas tous être réalisés en quelques mois ou même en quelques années. »

c’est vague

Tencent Président Chi Ping Lau: « Sur le métaverse, je pense que c’est en fait un concept très excitant, mais un peu vague. »

Laboratoires Dolby PDG Kevin Yeaman: « Je pense que le métavers, je suppose, peut prendre plusieurs formes, mais finalement c’est une expérience audiovisuelle. »

Quoi qu’il en soit, NetEase sera un « coureur rapide »

fabricant de jeux chinois NetEase Responsable des relations avec les investisseurs Margaret Shi: « Le métaverse est en effet le nouveau mot à la mode partout aujourd’hui. Mais d’un autre côté, je pense que personne n’a réellement eu l’expérience de première main de ce que c’est. Mais chez NetEase, nous sommes technologiquement prêts. Nous savons comment accumuler les connaissances pertinentes -comment, les compétences pertinentes quand ce jour viendra. Donc, je pense que quand ce jour arrivera finalement, nous serions probablement l’un des coureurs les plus rapides de l’espace métavers. «

Cela a quelque chose à voir avec la crypto

Coinbase co-fondateur et PDG Brian Armstrong: « Je pense qu’avec les dizaines de millions d’Américains qui utilisent maintenant cette classe d’actifs pour toutes sortes de choses, pas seulement les services financiers et les paiements uniques et des choses comme ça, mais aussi l’art et les nouvelles formes de gouvernance et d’identité et le Metaverse. Et c’est tellement excitant que des millions de jeunes, des jeunes talentueux partout aux États-Unis viennent dans ce domaine. «

C’est le jeu de la vie numérisé

Chris Cocks, PDG de Hasbroles sorciers de la côte: « La première étape pour participer au métaverse, vous devez avoir des jeux numériques. Je pense que le métaverse est un raccourci pour, hé, le divertissement est la numérisation et le divertissement est le jeu de la vie. »

C’est… quelque chose où sera Bumble

bourdonner (société de rencontres) président Tariq M. Shaukat: « Sur le métaverse, nous prenons vraiment l’objectif Web3 sur ce point en particulier, ce qui signifie que nous sommes… Je suis sûr que quelqu’un va construire une expérience plus virtuelle et nous serons heureux de nous engager et d’être là quand ils le feront avec avatars, etc. Mais ce que nous pensons vraiment être vraiment intéressant à court terme, c’est l’application de la blockchain et de la crypto en général à l’expérience de nos communautés. Fondamentalement, nous ne sommes pas seulement un écosystème, mais nous sommes une communauté de personnes. C’est vrai sur Bumble et Badoo, mais c’est particulièrement vrai lorsque nous pensons au genre de réinventer Bumble BFF. »

« Et les opportunités de vraiment engager nos membres et de vraiment les considérer comme des membres qui participent à cette communauté sont vraiment, nous pensons, vraiment super excitantes. Et nous continuons donc à expérimenter. Nous avons quelques tests que nous sommes très enthousiastes à propos de ce que nous allons déployer dans les mois à venir à ce sujet, mais nous pensons que c’est la première étape. C’est quelque chose qui va évoluer. Nous voulons nous assurer que nous mettons en place la technique et l’ingénierie fondement de tout ce qui émerge dans le métaverse et dans le monde Web3.

Il aura des nouvelles et des sports

Ryan Steelberg, Veritone (logiciel d’IA) co-fondateur: « Un exemple simple est d’imaginer maintenant un seul de nos grands partenaires médias comme ESPN ou CBS News, ayant tout son contenu, en fait, prêt pour une intégration transparente avec le métaverse, à droite, où ce contenu est hors ligne tout au long d’un des moyens de distribution plus traditionnels comme l’OTT ou la télévision linéaire. »

Il fonctionnera sur des puces Qualcomm

Qualcomm PDG Cristiano Amon: « Si vous deviez passer du temps dans le métavers, Snapdragon sera votre ticket pour le métavers. » (Les casques Oculus de Facebook fonctionnent actuellement sur des puces Qualcomm.)

Ça va être beaucoup plus gros que Facebook (Meta)

Veritone PDG Chad Steelberg: « Je pense que le métavers, par définition, est beaucoup plus gros que la nouvelle société Meta alias Facebook. Par définition, c’est un multivers, qui va déplacer du contenu et des informations à la fois dans le domaine numérique, puis, évidemment, le numérique royaume s’interfaçant avec nous dans notre moi physique. »

Unité premier vice-président Marc Whitten: « Quoi que le mot métaverse signifie, il sera construit par des millions de créateurs de contenu, et nous avons pour mission de leur donner les outils faciles à utiliser et performants qui donneront vie à leurs visions. »

Roblox Chef de produit Manuel Bronstein: « Chez Roblox, nous voulons connecter plus d’un milliard de personnes dans le métaverse. »

il y aura des pubs

Roblox Chef des affaires Craig Donato: « Nous attendons des agences de publicité qu’elles aient la capacité de créer des expériences de métaverse. »

Disney en aura un

Disney PDG Bob Chapek: « Il suffit de dire que nos efforts à ce jour ne sont qu’un prologue à un moment où nous pourrons connecter encore plus étroitement les mondes physique et numérique, permettant une narration sans frontières dans notre propre métaverse Disney. »

Cela impliquera des personnes jouant du piano

Groupe de correspondance (sociétés de rencontres) PDG Sharmistha Dubey: « Il y a, par exemple, un piano-bar où les gens se rassemblent en numérique, mais ils jouent en fait de leur piano à la maison et jouent avec les autres. Vous pouvez entendre une conversation, rejoindre des conversations, vous pouvez puiser dans les avatars numériques pour voir plus de leurs profils, et vous disposez essentiellement d’un ensemble de signaux plus riche pour vous aider à vous connecter avec quelqu’un. Ce sont des expériences métaverses qui prennent vie d’une manière qui transforme la façon dont les gens se rencontrent et apprennent à se connaître sur une plate-forme de rencontres ou de découverte sociale et qui s’apparente beaucoup plus à la façon dont les gens interagissent dans le monde réel. »

Il sera principalement réalisé par des artistes

Le PDG d’Unity, John Riccitiello, à propos du jeu d’Unity pour le métavers à travers son acquisition de Weta Digital : « Cela va vraiment nous aider à extraire et à construire le métavers autour de l’idée que le monde est un endroit meilleur avec plus de créateurs. Et maintenant, les millions de créateurs dans le monde qui se considèrent comme des artistes sont les bienvenus sur notre plateforme et nous avons quelque chose qui va les ravir. Donc, cela met vraiment sous notre plate-forme quelque chose qui est, du moins du point de vue de l’artiste, vraiment magique et ils constituent le plus grand public exploitable que nous ayons dans notre univers. »

c’est robuste

Question de Laura Martin, analyste, Needham : « D’accord, super. Et puis mon autre est que vous avez mentionné les NFT à quelques reprises. C’est donc cela – pourriez-vous évaluer cela pour nous et plus généralement, comment vous sentez-vous à ce sujet, le rôle, le métaverse et entrer dans le monde numérique en ligne, et pouvez-vous en quelque sorte penser que les NFT vont être – est-ce que la méta va être en fait une affaire plus importante, comme partir vivre, vous travaillez vraiment dans le monde réel, le monde physique, mais comment vous sentez-vous à propos du métavers ? Et dans ce contexte, quelle taille pensez-vous que les NFT pourraient avoir dans le cadre du nouveau métavers ? »

Divertissement de lutte mondiale Directeur des revenus Nick Khan: « Nous pensons qu’il est robuste maintenant. Nous pensons qu’il va continuer à évoluer et devenir peut-être encore plus robuste, et nous pensons qu’il est là pour rester. »

Martin: « D’accord merci. »

