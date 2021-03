Les dirigeants indiens d’échange de crypto-monnaies intensifient leurs efforts de lobbying pour empêcher l’interdiction

Nischal Shetty, PDG de l’échange de crypto-monnaie indien WazirX, et d’autres parties prenantes du secteur s’efforceraient de convaincre le gouvernement d’adopter des réglementations plus nuancées en matière de crypto-monnaie.

Selon un rapport de The Economic Times, le Blockchain and Crypto Council du pays a rédigé une note de présentation mettant en évidence des recommandations pour la réglementation de la crypto-monnaie en Inde.

Le cadre réglementaire proposé par le conseil – qui est une branche de l’Internet and Mobile Association of India, ou IAMAI – contiendrait des mesures pour résoudre des problèmes tels que le blanchiment d’argent et les menaces de souveraineté monétaire de la roupie dans le pays.

Pour Shetty, l’approche proactive adoptée par les acteurs de la cryptographie dans le pays est devenue nécessaire compte tenu de la position négative des autorités gouvernementales à l’égard des crypto-monnaies.

Ainsi, le conseil prévoit de présenter ses recommandations aux agences gouvernementales comme le ministère de l’Électronique et des technologies de l’information et le Département des affaires économiques.

Selon Shetty, le collectif crypto a mis les deux derniers mois à comprendre les réserves anti-crypto-monnaie du gouvernement et est convaincu que ses recommandations constituent des solutions viables pour toutes les parties impliquées.

Le PDG de WaziriX a déclaré que le conseil espérait disposer d’un forum pour présenter officiellement ses idées à toutes les parties prenantes de la réglementation.

Le gouvernement indien n’a pas encore adopté une position décisive sur les crypto-monnaies, ce vide réglementaire donnant lieu à des spéculations sur une éventuelle interdiction générale.

Plus tôt en mars, le ministre des Finances du pays, Nirmala Sitharaman, a rejeté les rumeurs d’une interdiction imminente de la cryptographie, déclarant que le gouvernement adopterait une approche calibrée pour traiter les crypto-monnaies.

La Reserve Bank of India reste un fervent critique de la cryptographie dans le pays. En effet, la RBI a interdit aux banques commerciales de faciliter les transactions de crypto-monnaie en 2018, une décision qui a ensuite été annulée par la Cour suprême en mars 2020.

Les récents commentaires de la banque centrale montrent que peu de choses ont changé dans la position anti-crypto de la RBI, le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, affirmant que la banque faîtière a fait part de ses préoccupations concernant les crypto-monnaies au gouvernement.

Comme indiqué précédemment par Cointelegraph, le ministère indien des Affaires corporatives a modifié la loi de 2013 sur les sociétés pour inclure les exigences de déclaration cryptographique pour les entreprises publiques et privées du pays.