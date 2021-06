Les dirigeants mondiaux disent non à la date limite de combustion du charbon pour l’énergie, alors que la demande mondiale augmente ⋆ 10z

in

Les dirigeants mondiaux au sommet du G7 la semaine dernière ont convenu de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre en 2030 et d’arrêter d’ici l’année prochaine le financement d’une partie de la production de charbon à l’étranger. Cependant, ils ont refusé de se mettre d’accord sur une date limite pour l’utilisation du charbon comme électricité pour ralentir le changement climatique.

Les pays du G7, qui produisent collectivement environ un quart de la pollution climatique mondiale, ont également refusé de promettre de nouveaux financements importants pour aider les pays en développement à gérer l’impact du changement climatique et à s’éloigner de la combustion de pétrole, de gaz et de charbon, selon le New York Times. .

Les projets de charbon qu’ils cessent de financer sont ceux qui manquaient de technologie pour capturer et stocker les émissions de dioxyde de carbone.

Les experts en énergie affirment que l’échec des pays du G7 à se mettre d’accord sur une date de fin spécifique pour l’utilisation du charbon affaiblira leur capacité à faire pression sur la Chine pour qu’elle réduise son utilisation croissante de charbon, rapporte également le journal. Pendant ce temps, la demande de charbon devrait augmenter de 4,5% cette année, selon l’Agence internationale de l’énergie.

“Aujourd’hui, le président Biden et les autres dirigeants du G7 ont convenu d’un ensemble d’actions concrètes pour accélérer la transition mondiale hors de la production de charbon dans le cadre de nos efforts pour lutter contre la crise climatique”, a déclaré samedi le communiqué de la Maison Blanche dans un communiqué. “Les dirigeants du G7 s’engageront à mettre fin au nouveau soutien direct du gouvernement à la production internationale sans relâche d’électricité au charbon thermique d’ici la fin de cette année.”

Le Royaume-Uni et certains autres pays européens, et non les États-Unis, ont fait pression de manière agressive lors du sommet de cette année pour arrêter de brûler du charbon pour l’électricité à une date précise dans les années 2030, rapporte également le Times.

Lien source