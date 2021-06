Les dirigeants mondiaux doivent exiger des réponses ⋆ 10z viral

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le président du Conseil européen Charles Michel, le président Joe Biden, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga, le Premier ministre britannique Boris Johnson, le Premier ministre italien Mario Draghi, le président français Emmanuel Macron, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et la chancelière allemande Angela Merkel pose pour une photo de groupe au sommet du G7, à Carbis Bay, en Grande-Bretagne, le 11 juin 2021. (Patrick Semansky/Pool via .)

Les dirigeants du G7 devraient utiliser leur pouvoir collectif pour exiger des réponses du Parti communiste chinois sur le coronavirus.

Après un an et demi d’obstruction, de destruction de preuves et de mensonges de la part du gouvernement chinois, un chœur croissant de l’opinion internationale exige une enquête complète et transparente sur les origines du COVID-19. Alors que les dirigeants du G7 se réunissent à Cornwall ce week-end pour le sommet annuel, ils ont la possibilité – et sans doute une obligation – d’utiliser leur pouvoir collectif pour exiger des réponses du Parti communiste chinois (PCC) et prévenir de futures pandémies.

Au début de 2020, un fouet à trois lignes a été essentiellement imposé dans les établissements scientifiques, de santé publique et politiques, estimant que le nouveau coronavirus est probablement apparu par transfert zoonotique. Malgré les nombreux trous scientifiques et circonstanciels de cette explication, l’hypothèse alternative selon laquelle COVID-19 pourrait s’être propagée via un accident de laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) – situé à l’épicentre de l’épidémie initiale – a été rejetée comme une théorie marginale . L’hypothèse zoonotique s’est également avérée être l’explication préférée du PCC, qui a vigoureusement poussé ce récit tout en faisant taire ses scientifiques, en détruisant les preuves et en organisant l’enquête de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Maintenant qu’un nombre croissant de scientifiques, de journalistes et de personnalités politiques prennent enfin au sérieux l’hypothèse des fuites de laboratoire, les dirigeants élus doivent à leurs citoyens des réponses sur qui, quand, où, comment et pourquoi des origines de COVID-19.

Les pays du G7 devraient lancer une enquête conjointe sur les origines du virus pour compléter les enquêtes Five Eyes en cours. Des pays comme le Japon, l’Allemagne, la France et l’Italie, dotés de services de renseignement et d’institutions de recherche médicale de classe mondiale, peuvent partager les avantages de leur expertise et de leurs points de vue sur la Chine. La coopération de la France est particulièrement importante. Après tout, les Français ont construit le laboratoire BSL-4 pour la recherche pathogénique avancée sur les virus à l’Institut de virologie de Wuhan. Sans aucun doute, les Français connaissent bon nombre des secrets les plus sensibles concernant cette installation et le personnel à l’intérieur du WIV, avec qui ils ont déjà collaboré, et peuvent faire beaucoup pour aider à résoudre ce mystère.

Une enquête du G7 pourrait éclairer non seulement les preuves scientifiques des origines de la pandémie, mais aussi les raisons de la dissimulation systématique par la Chine des faits entourant à la fois une éventuelle fuite de laboratoire et même les origines zoonotiques potentielles du virus. Si Pékin refuse de se conformer pleinement à une telle enquête des principales puissances mondiales et des consommateurs de produits chinois, nos nations pourraient lancer une campagne coordonnée pour imposer des sanctions – y compris contre le WIV et son organisme parent, l’Académie chinoise des sciences – pour ses mépris délibéré de notre sécurité collective, de notre stabilité économique et de notre santé publique. Cela pourrait s’accompagner d’autres formes de pression stratégique, notamment des tarifs, des contrôles à l’exportation et des restrictions sur l’accès au capital et à la propriété intellectuelle. Avouons-le : la Chine, du fait de son échec à simplement informer les autres nations du potentiel de la pandémie à se propager d’humain à humain de manière furtive et rapide, a coûté à l’économie mondiale des milliards de dollars en potentiel de croissance perdu et en pertes fiscales.

En termes de mécanismes multilatéraux de santé publique, il est impératif de poursuivre les interdictions internationales des recherches virologiques dangereuses de gain de fonction dans lesquelles les virus sont génétiquement modifiés pour les rendre plus virulents et contagieux. Que l’hypothèse de la fuite en laboratoire soit justifiée ou non, la pratique de surcharger les virus comme moyen de développer des traitements potentiels est, comme l’a dit l’expert Richard Ebright, “comme rechercher une fuite de gaz avec une allumette allumée”.

En outre, les violations documentées par la Chine du Règlement sanitaire international ne doivent pas rester sans réponse, et le respect par l’armée chinoise de la clause des fins pacifiques de la Convention sur les armes biologiques doit également être vérifié. Pour éviter de futures pandémies qui pourraient avoir des conséquences beaucoup plus catastrophiques, la manipulation imprudente ou intentionnellement dangereuse d’agents biologiques doit entraîner de graves conséquences – ou nous risquons de donner le feu vert à des acteurs étatiques (et non étatiques) malveillants pour s’engager dans une guerre biologique. .

Dans le domaine de la prévention des pandémies, un réseau mondial de surveillance des menaces biologiques exploitant la puissance du séquençage génomique de pointe devrait être établi. En échantillonnant les banques de sang, les eaux usées, l’eau et l’air, nous pourrons peut-être prendre une longueur d’avance sur la prochaine menace virologique émergente avant qu’elle ne devienne une pandémie, qu’elle soit d’origine naturelle ou artificielle.

Alors que le monde commence enfin à sortir des horreurs du COVID-19, le moment est venu pour les dirigeants élus d’exiger des réponses au nom des millions de personnes décédées et du nombre incalculable dont la vie a été définitivement altérée par ce terrible virus. Le sommet de ce week-end est l’occasion idéale de montrer au PCC que le G7 ne se reposera pas tant qu’il n’aura pas les réponses que le monde mérite – et qu’il est prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette catastrophe ne se reproduise jamais.

David Asher est senior fellow à l’Hudson Institute et ancien membre du département d’État. Il a dirigé le groupe de travail du département enquêtant sur les origines du COVID-19 et le rôle du Parti communiste chinois, et plus récemment, il a co-écrit le rapport de l’Institut Hudson « Une réponse juste aux abus du COVID-19 de Pékin ».