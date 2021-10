Les dirigeants mondiaux exhortent les pays développés à transporter par avion les excédents de vaccins – ‘Passé leur date de péremption | Monde | Nouvelles

Environ 160 anciens dirigeants mondiaux et personnalités mondiales ont exhorté le Royaume-Uni et d’autres pays développés à transporter par avion des millions de vaccins COVID-19 excédentaires vers les pays en développement avec effet immédiat.

La lettre a été organisée par l’ancien Premier ministre travailliste Gordon Brown.

La lettre suggère qu’entre les États-Unis, l’UE, le Royaume-Uni et le Canada, il y aura 240 millions de vaccins inutilisés d’ici la fin octobre.

Ces vaccins, soutiennent-ils, pourraient être transportés par avion vers les pays en développement pour faciliter leur déploiement de vaccins.

Seulement deux pour cent des habitants des pays à faible revenu ont été vaccinés.

La lettre dit : « Sans plan détaillé, 100 millions de doses de vaccin auront dépassé leur date de péremption à la fin de l’année. »

« Si nous n’agissons pas rapidement, ce chiffre pourrait dépasser les 200 millions d’ici fin janvier 2022. »

La lettre suggère de transférer 1,1 milliard de vaccins au cours des quatre prochains mois.

En atteignant cet objectif de l’Organisation mondiale de la santé pour 70 pour cent de tous les adultes à vacciner d’ici l’année prochaine au printemps peut être atteint.

« Et tandis que dans ce pays et dans bien d’autres, vous pouvez aller presque n’importe où et vous faire vacciner, des milliards de personnes dans le monde ne le peuvent pas. »

« Cette année, le monde est censé atteindre l’objectif de vacciner 70 % des personnes dans chaque pays, mais il est faux qu’une telle quantité de vaccins n’ait été distribuée jusqu’à présent qu’à dix pays riches et pas à tous les autres. Ce n’est tout simplement pas ok.