Les dirigeants mondiaux ont émis 1 000 tonnes de CO2 pour se rendre à la COP26

11/07/2021 à 09:05 CET

On ne peut pas dire que les dirigeants mondiaux donnent l’exemple en matière de durabilité, pas même lorsqu’ils assistent à un sommet sur le climat. Les dirigeants nationaux ont émis des centaines de tonnes de CO2 dans l’atmosphère simplement en voyageant de Rome (où ils ont tenu la réunion du G20) à Glasgow pour assister à la COP26. Ceci, ajouté à la caravane de dizaines de véhicules avec laquelle voyage le leader américain Joe Biden pour se rendre à ce sommet, jette le doute sur la sincérité de ses intentions.

Déjà le premier jour, la polémique est née du fait que Biden est arrivé à Glasgow avec sa voiture présidentielle (connue sous le nom de The Beast, car elle pèse environ 9 000 kilos) très polluante en raison de son poids élevé. Mais, en outre, derrière lui se trouvaient plusieurs dizaines de voitures supplémentaires, près de 80 selon la chaîne Sky News. Ils comprennent d’une ambulance à des camionnettes avec du personnel armé en cas d’attentat terroriste, ainsi que des membres de son entourage de conseillers et d’assistants.

Mais ce n’était pas tout, et Biden n’était pas le seul à agir si ouvertement en contradiction avec les discours qu’il a ensuite prononcés devant les participants au sommet, sur la base de la réduction des émissions.

Et c’est qu’il n’y a pas que des voitures polluantes au sommet, mais aussi des avions. Tous les dirigeants participants sont venus avec des jets qui libèrent une grande quantité de CO2 dans l’atmosphère. Au total, plus de 1 000 tonnes de dioxyde de carbone auraient été émises rien que pour voyager de Rome à Glasgow à bord de ces avions, tel que rapporté par la BBC.

76 vols à l’aéroport de Glasgow

Les passionnés d’aviation à l’aéroport de Prestwick (qui dessert Glasgow) ont apprécié le type inhabituel de trafic aérien ces derniers jours dans cette ville.

Et c’est que non seulement ces avions spéciaux qui transportent les dirigeants et les dignitaires ont atterri, mais Des avions-cargos avec des hélicoptères et des caravanes à destination de ces dirigeants ont également atterri.

FlightRadar24, un service Internet qui suit le trafic aérien, a enregistré le nombre de vols non commerciaux arrivant aux aéroports de Glasgow, Prestwick et Édimbourg depuis le 27 octobre, hors fret et déplacements locaux quotidiens.

Ce site Web a détecté qu’il y avait 182 vols de ce type, ce qui représente le double du total des six jours précédents. Ce chiffre exclut certains vols en jet présidentiel, tels que l’avion de Biden, Air Force One.

La société d’analyse aéronautique Cirium a déclaré à la BBC qu’il y avait un total de 76 vols en jet privé, ou vols VIP, arrivé à Glasgow et ses environs dans les quatre jours précédant le 1er novembre.

Quelle est l’empreinte carbone des voyages en jet privé ?

Les vols produisent des gaz à effet de serre – principalement du dioxyde de carbone (CO2) – en brûlant du carburant. Ces gaz contribuent de manière décisive au réchauffement climatique.

On sait que les émissions du transport aérien par kilomètre sont bien pires que celles de tout autre moyen de transport.

Cependant, ces émissions varient considérablement en fonction de la taille, des niveaux de charge et de l’efficacité des moteurs. En tout cas, les jets privés produisent beaucoup plus d’émissions par passager que les jets commerciaux.

Il existe de nombreux types de modèles de jets privés, mais le Cessna Citation XLS – peut-être le plus populaire – consomme en moyenne 1 023 litres de carburéacteur par heure.

Si l’on considère le voyage de Rome à Glasgow en jet privé – un vol que de nombreux dirigeants du G20 ont emprunté pour se rendre à la COP26 – cela prendrait environ deux heures et 45 minutes de vol, ce qui nécessiterait 2 813 litres de carburéacteur.

Le voyage de Joe Biden à Glasgow comprenait un pont aérien dans des avions-cargos en hélicoptère et des dizaines de véhicules dans sa caravane, y compris la limousine présidentielle connue sous le nom de « la Bête ».

Le ministère britannique de la Stratégie des entreprises, de l’énergie et de l’industrie (BEIS) déclare que 2,54 kilos de dioxyde de carbone sont émis pour chaque litre de carburéacteur brûlé. Ainsi, l’un de ces vols produirait 7,1 tonnes de CO2.

Cependant, BEIS recommande que pour « capturer l’impact climatique maximal » des vols, les chiffres des émissions de CO2 soient multipliés par 1,9 pour refléter l’effet des émissions autres que le dioxyde de carbone émises par les avions à grande échelle à des altitudes qui, selon les scientifiques, augmentent l’effet de réchauffement.

Ainsi, les émissions totales de ce vol seraient égales à 13,5 tonnes de CO2. Compte tenu d’une capacité de neuf passagers, chacun serait responsable de 1,5 tonne au cours de son voyage.

Un vol commercial émettrait moins de CO2

Cependant, si nos dirigeants mondiaux avaient opté pour un vol commercial de Rome à Glasgow, leurs émissions auraient été d’un quart de tonne chacun. Malgré le fait que les vols commerciaux consomment plus de carburant par heure, ils peuvent transporter beaucoup plus de passagers qu’un jet privé, réduisant ainsi les émissions par personne.

« Une énorme quantité de carburant est utilisée lors du décollage et de l’atterrissage d’un avion, quel que soit le nombre de personnes à bord. Donc un mode de transport déjà très polluant (l’aviation commerciale) devient mais (avec les jets privés) », explique le Dr Debbie Hopkins, experte en décarbonation des transports à l’université d’Oxford.

Cela peut vous intéresser : Interdire les vols courts en Espagne, l’objectif du gouvernement