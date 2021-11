Les dirigeants noirs à Washington vantent les avantages de la loi sur les infrastructures de Biden pour l’Amérique noire

Deuxième jour du président Joe BidenLe tour de victoire de s après l’adoption de sa loi sur l’infrastructure l’amène à Détroit, dans le Michigan, également connu sous le nom de Motor City.

La visite de mercredi était centrée sur des questions clés telles que l’emploi, le changement climatique, la fabrication nationale et l’avenir de l’automobile.

Le président américain Joe Biden s’exprime à l’usine d’assemblage de véhicules électriques General Motors Factory ZERO le 17 novembre 2021 à Detroit, Michigan. (Photo de Nic Antaya/.)

Le président Biden s’est rendu chez le constructeur automobile américain General Motors et son usine d’assemblage de véhicules électriques Factory Zero. L’installation devrait devenir une usine de fabrication entièrement électrique d’ici 2035. Ce complexe GM est conforme à de nombreux points clés de la loi sur les investissements et l’emploi dans les infrastructures de 1,2 billion de dollars qui construit des stations de recharge pour véhicules électriques à travers le pays.

La Maison Blanche estime que cette nouvelle loi facilitera également la conduite d’un véhicule électrique, réduira les émissions pour lutter contre la crise climatique et créera des emplois syndicaux bien rémunérés dans tout le pays.

Le premier jour de la tournée des infrastructures du président mardi, le président Biden portait un manteau d’hiver et a parlé dans le froid et la neige d’un pont en ruine dans le New Hampshire. Sa présence a souligné la nécessité de réparer ces structures pour la sécurité et la création d’emplois.

Au cours de l’événement en plein air, alors que la neige tombait visiblement sur son visage, Biden a déclaré: « Ce n’est jamais un bon pari de parier contre l’Amérique ». En ce qui concerne la situation des infrastructures de ce pays, le président a constamment rappelé aux Américains qu’en matière d’infrastructures, les États-Unis sont classés au 13e rang mondial – ce que lui et les responsables ont déclaré n’est pas acceptable.

Alors que Biden était dans le New Hampshire, le conseiller principal de la Maison Blanche Cédric Richmond et président du Congressional Black Caucus, représentant des États-Unis. Joyce Beatty de l’Ohio a organisé une conférence de presse sur Zoom pour expliquer comment les éléments de la loi sur les infrastructures affectent les minorités, en particulier les 17 millions de Noirs qui vivent aux États-Unis.

Cedric Richmond, conseiller principal du président et directeur du Bureau de l’engagement public de la Maison Blanche, regarde le président américain Joe Biden rencontrer des conseillers, des dirigeants syndicaux et des chefs d’entreprise au sujet des infrastructures dans la salle Roosevelt de la Maison Blanche le 22 juillet 2021 à Washington DC. (Photo de Drew Angerer/.)

Les membres du Congrès Beatty et Richmond ont présenté plusieurs points de l’effort bipartite.

En ce qui concerne la création d’emplois, les Américains à revenu faible et moyen devraient bénéficier considérablement de la nouvelle loi sur les infrastructures de Biden. Richmond a affirmé que 95 % des emplois créés par la loi ne nécessiteront pas un diplôme de 4 ans et 90 % n’exigeront pas un diplôme de 2 ans.

Les routes, les ponts, les chemins de fer, la pose de fibres pour le haut débit, le nettoyage des friches industrielles et les travaux de remplacement des tuyaux de plomb vétustes font partie du plan de dépenses agressif qui générera de nouveaux emplois pour des dizaines d’Américains.

La membre du Congrès Beatty a noté des chiffres spécifiques pour certains postes qui affectent l’Amérique noire, notamment 65 milliards de dollars pour le haut débit, 55 milliards de dollars destinés à élargir l’accès à l’eau potable et 400 milliards de dollars pour la garde d’enfants et la maternelle universelle.

Elle a également souligné que ces investissements sortiront 40% des enfants noirs de la pauvreté.

Il y a une ligne spécifique pour les dollars de financement des collèges et universités historiquement noirs (HBCU), a ajouté la membre du Congrès Beatty, diplômée de la Central State University.

(Crédit : Rep. Joyce Beatty)

Cedric Richmond, diplômé du Morehouse College, a déclaré que les HBCU avaient reçu 4,2 milliards de dollars cette année, soit une augmentation du budget des HBCU de 240 millions de dollars. Richmond n’a pas hésité à vanter la hausse historique du financement de Biden pour ces institutions.

« Nous voulons investir en eux dans la longue salle », a déclaré l’ancien membre du Congrès américain.

Lorsqu’il s’agit de déconstruire le racisme intégré dans certaines infrastructures routières du pays, il existe un financement pour les communautés qui décident de « déterminer la meilleure façon de remédier » au racisme intégré à leur infrastructure pour reconstruire des communautés où, par exemple, les autoroutes et les autoroutes ont été conçu pour séparer les communautés noires.

En ce qui concerne les investissements dans de nombreuses composantes de l’Amérique noire de la loi sur les infrastructures, Beatty a souligné qu’il s’agissait d’une victoire majeure.

La membre du Congrès Beatty a déclaré sa présence, ainsi que celle de Cedric Richmond et du conseiller en politique intérieure de la Maison Blanche Susan Riz, dans la salle était crucial pour garantir que ces investissements essentiels deviennent une réalité pour l’Amérique noire.

« Cela fait une différence lorsque vous êtes dans la salle et que vous êtes assis à table », a-t-elle déclaré.

