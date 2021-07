Les dirigeants noirs disent qu’il y a un grand écart entre ce que veulent les électeurs noirs de la classe moyenne et les militants ⋆ .

Les dirigeants noirs de tout le pays disent qu’il existe un écart important entre ce que veulent les électeurs noirs américains ordinaires et ce que veulent les militants. Ils soutiennent que ce que les dirigeants de Washington DC et les types d’activistes soutiennent n’est pas ce que veulent les gens ordinaires et finirait par nuire aux Noirs américains.

Jeudi soir, John Solomon de Just The News s’est entretenu avec plusieurs dirigeants noirs influents pour parler des problèmes auxquels sont confrontés les Noirs américains, tels que la hausse de l’inflation et de la criminalité.

Ken Blackwell, qui a été maire de Cincinnati, Ohio, puis secrétaire d’État de l’Ohio, puis enfin ambassadeur auprès de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies pour le président George HW Bush, a déclaré à Salomon que la gestion de l’inflation par le président Joe Biden avait échoué aux Noirs américains. .

Les Noirs américains « verront une escalade des prix, qu’il s’agisse des prix à la pompe ou de l’énergie pour chauffer ou refroidir leurs maisons, ils verront à cause d’une hausse des prix, d’une hausse de l’inflation et d’un ralentissement radical. Et dans la croissance économique, ils verront le chômage prévaloir », a déclaré Blackwell.

Blackwell a fait valoir que les Noirs américains « veulent pouvoir travailler et être autonomes. C’est ce que la plupart des Noirs de ce pays veulent parce que c’est ce que la plupart des Américains veulent ” ne pas être ” enfermés dans cette bataille d’ethnicité, de groupes ethniques ou de groupes raciaux “.

Selon l’ancien chef de la police de Détroit et actuel candidat au poste de gouverneur du Michigan en 2022, James Craig, une autre division claire de la politique entre les gens ordinaires, les militants et les politiciens, est la police et la criminalité. Craig a déclaré jeudi à Solomon qu’il y avait un décalage entre ce que les deux groupes pensaient de la police et de la criminalité.

Craig a déclaré que les mesures des militants pointant du doigt la police et blâmant la police pour le crime sont mauvaises et blessent les Noirs, en disant : « Non, le crime augmente à cause de la rhétorique anti-policière. Nous savons que cela a été une grande partie de cela.

Craig a également mentionné la réforme de la libération sous caution. Les progressistes veulent mettre fin aux exigences de caution monétaire, ce qui, selon Craig, ne fonctionne absolument pas. Il a fait référence à des reportages récents à Chicago, où plus de 100 suspects de meurtre sont sortis avec des bracelets de moniteur de cheville comme alternative à la caution monétaire.

Le dernier invité de Solomon de la soirée était Robert Woodson, qui était une figure majeure du mouvement des droits civiques des années 1960 et qui est l’auteur du nouveau livre : “Red, White and Black: Rescueing American History from Revisionists and Race Hustlers”. Woodson est un ardent critique de la théorie critique de la race.