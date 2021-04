Les dirigeants occidentaux s’agenouillent devant un Doncic impérial

Luka Doncic n’est pas pour les jeux. Le Slovène sait que son équipe joue les éliminatoires et que, devant, les Blazers et les Nuggets sont forts. Mais il voit aussi une option viable, dont personne ne veut parler à Los Angeles: LeBron James et Anthony Davis sont hors du jeu et les Lakers sont voués à une crise de résultats qu’ils essaieront de soulager le plus possible, mais cela peut être très important. En ce moment, les Texans sont 2,5 matchs derrière les Angelenos, une différence qui peut être compensée dans une mauvaise semaine pour l’un ou une très bonne semaine pour l’autre. Avec cette combinaison, les Mavericks dépasseraient le violet et l’or (qui sont actuellement cinquièmes, avec Portland à seulement un demi-match) et éviteraient le play-in, ce genre d’aperçu que la NBA a inventé les temps de pandémie et qu’elle a prolongé cette année (dans laquelle il y a encore une pandémie, bien sûr), doubler le nombre de participants et démolir cette idée d’être au-dessus de 50% des victoires, donner trop d’options à la majorité et compliquer la vie des franchises qui méritent plus.

Vaincre la septième place et terminer dans le top six laisserait les Mavericks sans le play-in, mais avec une qualification directe pour les playoffs. Et il n’est pas trop osé de penser qu’ils peuvent réaliser un tel exploit, surtout si l’on prend en compte la dynamique des Lakers (calendrier compliqué et énorme difficulté à battre des équipes qui sont au-dessus de 50% de victoires) … et la leur. Le niveau montré, par les Texans, contre le Jazz, a été superlatif, et celui de Doncic en particulier a été hors des prévisions. Encore une fois, bien sûr, puisque le Slovène nous a habitués à nous émerveiller la nuit, oui, et la nuit aussi, sans aucune honte. Contre le Jazz, il a ajouté 31 points, 9 rebonds et 8 passes, a tout fait malgré les pertes de son équipe (Porzinguis, Marjanovic …) et il était très confiant dans le lancement: 11 sur 26 dans les buts sur le terrain, quelque chose d’acceptable, et 6 sur 12 en triple, un chiffre spectaculaire qui a également fait taire ces ragots qui lui reprochaient son irrégularité de la part du dehors.

Les Mavericks n’ont été époustouflés qu’à la fin, et ils ont remporté les trois premières périodes en augmentant progressivement leur avance et en gardant leurs distances dans les 12 dernières minutes du match. Ils sont entrés 8 à la mi-temps (50-42) et 17 au dernier quart (87-70), une distance que les visiteurs ont coupée pour la finale 103-111., mais sans donner à aucun moment le sentiment de pouvoir surmonter un match dans lequel ils ont fait naufrage de l’extérieur: 12 sur 44 en triples (les Mavs ont signé un excellent 23 sur 49), avec 0 sur 8 par Royce O’Neale , et une statistique identique d’un Donovan Mitchell qui a été un désastre au lancement: 6 sur 23 et le même que son partenaire de l’extérieur, un embarras légèrement ajouté par Jordan Clarkson, qui n’a pas terminé en zéro coup mais n’a converti que 2 de 9 tentatives. Seul Mike Conley, avec 28 points, 7 passes et un excellent 6 sur 10 en triples, Il a donné la face à un Jazz qui a disputé neuf matchs consécutifs sans connaître la défaite et qui a mené la Conférence Ouest avec une domination superlative, un record de 38- et trois matchs d’avantage sur les Suns, deuxième.

Sur les Mavs, Doncic n’était pas seul. Dorian Finney-Smith est allé à 23 points et a fait 5 3 sur 12 tentatives, une bonne série de tir. C’était mieux fait par Josh Richardson, qui a profité des espaces générés par le héros slovène comme personne d’autre et a terminé avec un parfait 5 sur 5 en triple, pour un total de 17 points, auxquels il a ajouté 5 rebonds et 2 passes. De plus, Tim Hardaway est passé à 16 points et Jalen Brunson, ce polyvalent capable de défendre, d’attaquer, d’aider au rebond et de contribuer à toutes les facettes du jeu, est allé à 20. Celui qui n’allait pas bien était une vieille connaissance. en Europe, Nicolo Melli, qui a atterri sur les Mavericks à la clôture du marché: 0 sur 7 en tirs du terrain avec 0 sur 5 en tentatives de trois. Une mauvaise performance qui va sûrement s’améliorer. Pendant que vous pratiquez, bien sûr, vous pouvez profiter de Luka Doncic en direct, cet être d’une autre planète qui a récemment eu 22 ans, mais qui sait, comme si c’était un vétéran, qu’il faut bien finir. Et, un mois et demi après le début des séries éliminatoires, c’est ce que font les Mavericks. Et en jouant comme ça, bien sûr, ils peuvent l’obtenir.