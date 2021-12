Les dirigeants politiques envisageant une attaque nucléaire contre la Russie sont soit « fous, sociopathes ou sadiques »: Gabbard

L’ancien représentant d’Hawaï, Tulsi Gabbard, a effacé le sénateur Roger Wicker (R-MS) pour avoir suggéré que les États-Unis pourraient entrer dans une guerre nucléaire avec la Russie pour défendre l’Ukraine alors que les troupes russes s’amassent le long de la frontière du pays.

« Quiconque propose ou même considère ce qu’il dit comme une option doit être fou, sociopathe ou sadique », a déclaré Gabbard à « Tucker Carlson Tonight » mercredi.

POURQUOI POUTINE EST PRÊT À RISQUER UNE GUERRE CATASTROPHIQUE POUR DOMINER L’UKRAINE

Le sénateur Wicker a fait ce commentaire surprenant lors d’une interview en direct où il a été interrogé sur l’escalade de la situation à l’étranger. Wicker, qui siège à la commission sénatoriale des forces armées, a déclaré qu’il n’excluait rien comme réponse potentielle pour défendre la souveraineté de l’Ukraine contre la Russie et son chef, le président Vladimir Poutine.

« Je n’exclurais pas la présence de troupes américaines sur le terrain », a déclaré Wicker, ajoutant que « nous n’excluons pas une action nucléaire de première utilisation ».

Gabbard a déclaré à Carlson que les néoconservateurs des partis démocrate et républicain courtisaient la tourmente mondiale avec leurs ouvertures actuelles envers la Russie et son chef.

WASHINGTON, DC – 03 NOVEMBRE : Le sénateur Roger Wicker (R-MS) (Photo de Joshua Roberts/.)

« Allons lancer une attaque nucléaire qui déclencherait une guerre qui détruirait le peuple américain, notre pays et le monde et oh, aussi, les Ukrainiens afin que nous puissions sauver la démocratie ukrainienne ? Je veux dire, c’est littéralement fou », Gabbard mentionné.

« Et le plus fou, c’est que le sénateur Wicker n’est pas une valeur aberrante », a-t-elle expliqué. « Vous entendez le même genre de rhétorique venant des démocrates et des républicains au Congrès et dans l’administration et dans les médias, aucun problème avec cela car ils sont en fait d’accord avec cela. Ils poussent eux-mêmes ce même récit. »

APPEL BIDEN-POUTINE : LES ANALYSTES INDIQUENT QUE LE PRESIDENT AMERICAIN POURRAIT ENCORE AVOIR UNE CHANCE DE FAIRE DRAILLER L’INVASION EN UKRAINE

Les troupes russes rassemblées à sa frontière avec l’Ukraine envoient un signal clair à Kiev, à l’Europe et aux États-Unis que la Russie pourrait enfin être prête à réintégrer l’Ukraine dans la sphère d’influence de la Russie, augmentant considérablement le risque d’une escalade militaire majeure à la frontière orientale de l’Europe.

POUTINE MET LE MONDE À TERRE EN COLLANT DES TROUPES RUSSES LE LONG DE LA FRONTIÈRE UKRAINE

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, a mis en garde contre un « massacre sanglant » si la Russie osait envahir l’Ukraine et la Maison Blanche a signalé qu’il y aurait un « coût réel » à toute agression russe contre l’Ukraine.

Le président Biden s’est entretenu mardi avec le président russe Vladimir Poutine lors d’un appel téléphonique à enjeux élevés pour désamorcer la crise. Biden a averti Poutine que les États-Unis étaient prêts à imposer des « conséquences graves », y compris des sanctions économiques étouffantes, si la Russie violait la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré aux journalistes après l’appel téléphonique que, afin de dissuader l’agression russe, « les choses que nous n’avons pas faites en 2014, nous sommes prêts à le faire maintenant ».

Une réponse nucléaire « détruirait le monde tel que nous le connaissons », a averti Gabbard.

« Nous sommes poussés de plus en plus près d’une guerre chaude, d’une guerre nucléaire » par « les mêmes néoconservateurs et néolibérales à Washington qui ont entraîné notre pays dans des guerres de changement de régime dans des endroits comme l’Irak, la Libye et la Syrie », a-t-elle déclaré.

« Il y a des conséquences pour les dirigeants de notre pays, les personnes influentes de notre pays à jeter des choses comme si une attaque nucléaire de première utilisation était sur la table. Cela sape directement notre sécurité nationale, et cela met directement le peuple américain, notre pays et le monde en danger. »