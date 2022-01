Les dirigeants politiques s’en tiennent au mantra « les écoles doivent rester ouvertes », mais omicron rend cela difficile

La nation revient des vacances avec omicron entraînant des cas de COVID-19 en flèche… et la plupart des écoles ne sont absolument pas préparées à faire face aux résultats. Dans de nombreux cas, les écoles ne sont pas préparées parce que les dirigeants politiques leur ont interdit de se préparer. Le mandat « Les écoles doivent rester ouvertes » a été transmis d’en haut, et tout le monde, des administrateurs aux enseignants en passant par les élèves, va devoir faire face à cela.

Le problème est que les circonstances rendent cela impossible. L’axe Y sur les graphiques des cas de COVID-19 doit encore être élargi. Les hôpitaux sont à nouveau débordés… ou est-ce encore ? Ou est-ce encore, mais encore plus ? Le grand nombre de personnes malades – même avec une période d’isolement raccourcie après un diagnostic – a un effet sur tout, des vols d’avion aux hôpitaux (vous savez, les mêmes qui doivent traiter les patients) aux pompiers, aux magasins et aux restaurants. Et, oui, les écoles.

Des districts comme Atlanta, Newark, Cleveland et Milwaukee reviennent de vacances en apprentissage à distance. Mais les dirigeants politiques de nombreuses autres villes et États résistent furieusement à cette possibilité. Eric Adams, le nouveau maire de New York, a dit aux parents de « ne pas avoir peur » dans le cadre de son plus grand impératif de répondre à la pandémie avec « l’arrogance ». Cependant, les écoles de la ville de New York n’ont signalé que 67% de fréquentation après une fréquentation de près de 90% jusqu’à l’automne, donc soit le message d’Adams n’a pas été reçu, soit un sacré nombre d’enfants ont été mis en quarantaine. (Ou les deux.)

Plusieurs étudiants de la ville de New York ont ​​déclaré à The City qu’ils avaient peur à l’école. « J’ai constamment peur d’attraper COVID à cause des gens autour de moi qui ne sont pas disposés à suivre correctement les précautions de sécurité », a déclaré Katherine Jiang, 16 ans, qui a plaidé pour que les écoles s’éloignent parce que: « Les gens sont toujours manquant [in-person] apprendre parce qu’ils ont peur de contracter COVID. »

« Je ne sais pas comment me protéger des autres personnes qui l’ont eu. Je voudrais que l’école ferme parce que c’est vraiment dangereux et effrayant », a déclaré Yin Yan Lui, également âgée de 16 ans.

À Chicago, les familles ont reçu des tests COVID-19 à administrer à la maison et à envoyer à un laboratoire via FedEx avant la reprise des cours. Mais certains quartiers (devinez lesquels) n’avaient pas assez de boitiers FedEx pour gérer le volume de tests renvoyés :

Il s’agit de deux FedEx Drop Boxes du côté sud-ouest, des sites où les familles CPS devraient laisser les kits de test COVID remplis. Parce que les boîtes débordent, les familles se démènent pour trouver des endroits sûrs et sécurisés pour laisser leurs kits. La date limite de retour est aujourd’hui. pic.twitter.com/DAzOn7RgSe – ChicagoTeachersUnion (@CTULocal1) 28 décembre 2021

Des dizaines de milliers de tests se sont avérés invalides car ils n’ont pas été traités dans le délai de 48 heures requis en raison de « problèmes d’expédition liés à la météo et aux vacances ». Le maire de Chicago, Lori Lightfoot, diabolise, comme on pouvait s’y attendre, le Chicago Teachers Union pour avoir exigé mieux pour les étudiants et les enseignants.

Dans le Massachusetts, « la grande majorité des districts scolaires et des écoles du Massachusetts ouvrent leurs portes aujourd’hui », a déclaré le gouverneur Charlie Baker aux journalistes. « Ce que je pense est incroyablement important et un signe terriblement positif du travail acharné que tant de gens dans le Commonwealth font chaque jour pour s’assurer que les enfants reçoivent l’éducation à laquelle ils ont droit et qu’ils méritent. » Pendant ce temps, le Massachusetts College of Emergency Physicians et la Massachusetts Emergency Nurses Association ont émis un avertissement conjoint : « Nos services d’urgence ont atteint une capacité critique et les choses vont empirer. Les districts scolaires de l’État ont cité lundi des problèmes de dotation en personnel lors de la fermeture d’écoles, tandis que la maire de Boston, Michelle Wu, a reconnu: « L’apprentissage en personne est meilleur pour nos enfants », ajoutant: « Cependant, nous devons être réalistes quant aux défis en matière de personnel. Les districts à travers le pays sont actuellement confrontés à une augmentation. À mesure que les taux de positivité augmentent, il devient ingérable à un certain moment de garder les salles de classe en personnel. »

Baker avait vanté les efforts de son administration pour fournir aux enseignants et aux autres membres du personnel scolaire deux tests COVID-19 à domicile chacun ainsi que des masques KN95. Les deux tests ont été ramenés à un seul test à la toute dernière minute, tandis que de nombreux enseignants à travers l’État semblent avoir reçu des masques dits KN95 de mauvaise qualité.

Mais quoi que les législateurs disent que les écoles devraient faire, nous voyons encore une fois que le virus ne se soucie pas des sentiments des gens. Ni le tien, ni le mien, ni celui de Baker, ni même l’arrogance d’Adams. Que l’un d’entre nous le veuille ou non, l’apprentissage est perturbé pour les élèves qui ne sont pas à l’école – sans options à distance dans de nombreux cas – ou dont les enseignants ne sont pas à l’école alors que les taux de coronavirus atteignent des niveaux sans précédent dans la pandémie . Certaines écoles peuvent s’en sortir, mais pour d’autres, aucune détermination ne surmontera les réalités auxquelles elles sont confrontées. Et trop de nos dirigeants politiques ont l’intention d’ignorer des réalités gênantes plutôt que de faire des plans pour de multiples éventualités.

Ce matin, mon école a 50% de fréquentation des élèves et 15 membres du personnel. Ce n’est pas durable, et encore moins propice à l’apprentissage. — Madeleine (@madeleinedupre) 3 janvier 2022

1/4 de mes élèves de 3e sont ici à l’école, 1/2 de mes élèves de 4e et 1/2 de mes élèves de 5e. Si vous ne comprenez pas pourquoi cela complique tout en matière d’instruction, veuillez ne pas commenter. – Lynn Shon (@lynnshon) 3 janvier 2022

Les responsables de la SCP ont également déclaré qu’ils n’avaient pas connu de pénurie d’enseignants suppléants, ils ne s’inquiétaient donc pas pour le personnel. Pendant ce temps, mon aîné a passé 4 jours assis dans un auditorium lorsqu’un enseignant était malade, plus plusieurs jours de même lorsque d’autres enseignants étaient malades. 🙄😠 https://t.co/DYWPrdugta – Amy Jo Cousins ​​(@_AJCousins) 2 janvier 2022

Ce matin, mon école a combiné 7 cours de première période. Qu’ont-ils appris en classe aujourd’hui ? J’ai appris qu’ils feraient n’importe quoi pour ouvrir le bâtiment de l’école, mais rien de plus. https://t.co/HGbbSYSvV9 – professeur de gotham (@gothamteacher) 3 janvier 2022

Exactement ça. Et ceux d’entre nous qui sont dans les écoles ne sont pas entendus lorsque nous essayons de souligner que l’ouverture des écoles n’est pas la même chose que le retour à l’enseignement et à l’apprentissage avant la pandémie. Loin de là! https://t.co/dTxZ1vP0OL — Chrishele Marshall, Ph.D. (@DrCKMarshall) 4 janvier 2022

