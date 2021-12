Les dirigeants syndicaux manifesteront au siège de la CEOE dans la dernière ligne droite de la réforme du travail

09/12/2021 à 13:05 CET

Rafa Bernardo

Les commissions ouvrières et l’UGT commencent à se réunir mobilisations faire pression sur les employeurs dans les dernières étapes de la négociation de la réforme du travail. Au fur et à mesure que j’avance EL PERIODICO DE ESPAÑA, journal appartenant au même groupe éditorial que ce média, ces manifestations seront décentralisées et auront le double objectif d’influencer la table de dialogue, qui doit se clôturer avant la fin de l’année, et aussi de exigeant des entreprises de meilleurs salaires en période de forte hausse des prix.

Les manifestations auront lieu le 16 décembre à Madrid, Valence et Valladolid. Celui de la capitale est convoqué devant le siège de l’association patronale CEOE, et il contient les dirigeants nationaux de CCOO et UGT, Unai Sordo et Pepe Álvarez, ainsi que les secrétaires généraux des deux syndicats de la Communauté de Madrid.

La devise sous laquelle cette mobilisation est appelée est « Maintenant, les salaires, payez plus ! »