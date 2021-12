Les discoms de puissance doivent aux gencos plus de Rs 1,56 lakh cr: Puissance min

L’état de la plupart des sociétés de distribution appartenant au gouvernement de l’État est un sujet de grave préoccupation, a déclaré le ministre.

Le total des cotisations impayées dues par les services publics de distribution d’électricité ou les dcoms aux entreprises de production (gencos) est estimé à plus de Rs 1,56 lakh crore, a informé le Parlement jeudi.

« Discoms n’a pas été en mesure de payer les sociétés de production pour l’électricité achetée, et les paiements en souffrance aux sociétés de production sont estimés à plus de 1 56 000 crores de roupies. L’encours des cotisations aux producteurs d’énergies renouvelables est d’environ 11 mois de revenus. Par conséquent, des réformes ont été délibérées en consultation avec les États et toutes les parties prenantes », a déclaré le ministre de l’Énergie RK Singh dans une réponse écrite au Lok Sabha.

L’état de la plupart des sociétés de distribution appartenant au gouvernement de l’État est un sujet de grave préoccupation, a déclaré le ministre.

Leurs pertes AT&C (techniques et commerciales agrégées) à la fin de 2019-2020 vont d’une moyenne de 21% à un maximum de 60,16%. L’écart entre le coût moyen d’approvisionnement (ACS) et le revenu moyen réalisé (ARR) hors actifs réglementaires et Ujwal DISCOM Assurance Yojana (UDAY) accorde en moyenne 60 paise par unité en 2019-2020 et les pertes cumulées de tous les dcoms du pays d’ici 2019 -20 sont passés à Rs 5,07,416 crore, a-t-il informé la Chambre.

À propos des projets du gouvernement de présenter un projet de loi, permettant au consommateur d’électricité de choisir parmi plusieurs fournisseurs de services, le ministre a déclaré : « Aucune décision finale n’a été prise jusqu’à présent. » Plus tôt cette semaine, le ministre avait indiqué qu’il était peu probable que le projet de loi (projet de loi modifiant l’électricité, 2021) soit déposé au Parlement lors de la session d’hiver en cours, car il attend l’approbation du Cabinet de l’Union.

Le ministère de l’Énergie propose de retirer les licences de l’entreprise de distribution d’électricité par le biais de ce projet de loi, ce qui permettrait à terme de créer de multiples fournisseurs de services (de fourniture d’électricité) dans une zone.

Dans une autre réponse à la Chambre, le ministre a déclaré que jusqu’à 4 21 384 compteurs d’électricité intelligents à prépaiement sont installés jusqu’au 9 décembre 2021, tandis que le nombre de compteurs d’électricité intelligents est de 32 86 263.

Dans le cadre du programme révisé du secteur de la distribution (RDSS) lancé par le gouvernement indien le 20 juillet 2021, des dispositions ont été prises pour installer des compteurs intelligents prépayés de 25 crores à travers le pays.

Les compteurs intelligents prépayés éliminent les interventions humaines dans le comptage, la facturation et la collecte, tout en offrant aux consommateurs le choix d’étalonner leur consommation en fonction de leurs besoins réels en temps quasi réel. Le comptage, la facturation et la collecte automatiques éliminent les inefficacités de ces processus, y compris les pertes dues au vol. Cela aide à réduire les pertes techniques et commerciales globales (AT&C).

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.