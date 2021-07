Les discoms doivent demander des subventions centrales avant le 31 décembre: ministre de l’Énergie RK Singh

Dans le cadre du programme qui sera mis en œuvre au cours des cinq années précédant l’exercice 26, le Centre déboursera 97 631 crores de roupies. « La plupart des États nous ont assuré qu’ils soumettraient leurs propositions avant le 31 octobre », a déclaré le ministre.

Les sociétés de distribution d’électricité gérées par l’État (discoms) devront s’adresser au ministère de l’Énergie de l’Union avant le 31 décembre pour recevoir l’aide du Centre dans le cadre du programme de relance de 3 lakh-crore de Rs récemment approuvé, a déclaré vendredi le ministre de l’Énergie RK Singh. Conformément à la conception du programme, les discos déficitaires n’auront accès aux fonds du Centre qu’après avoir préparé un programme convaincant de réduction des pertes, qui doit être approuvé par les gouvernements des États respectifs.

Dans le cadre du programme à mettre en œuvre au cours des cinq années précédant l’exercice 26, le Centre déboursera 97 631 crores de roupies. « La plupart des États nous ont assuré qu’ils soumettraient leurs propositions avant le 31 octobre », a déclaré le ministre. Il a ajouté : « Nous fournirons une assistance aux États pour le renforcement et la modernisation des systèmes afin que les systèmes de gestion de la distribution, les systèmes SCADA, les réseaux intelligents et les compteurs intelligents puissent être mis en place. Cela permettra à l’ensemble du système de distribution d’être contrôlé par l’intelligence artificielle. » L’idée est de résoudre efficacement les problèmes fondamentaux de l’inefficacité de la facturation et du chapardage.

Comme FE l’a signalé plus tôt, jusqu’à 22 500 crores de roupies ont été affectés à la subvention du gouvernement central pour l’installation de compteurs prépayés intelligents de 25 crores à travers le pays. La dépense totale pour les compteurs intelligents dans le cadre du programme est de Rs 1,5 lakh crore, dont le Centre fournira Rs 900 par mètre aux discoms, ce qui représente environ 15% du coût de ces appareils. Les États qui sont en mesure d’installer des compteurs intelligents à prépaiement avant décembre 2023 seront également éligibles à une incitation supplémentaire de 450 Rs par compteur.

Le nouveau régime vise à ramener le total des pertes techniques et commerciales (AT&C) – un indicateur de vol – à 12-15% d’ici l’exercice 25. Les pertes d’AT&C s’élèvent désormais à 21%, après que le programme UDAY – qui a été lancé en novembre 2015 pour relancer les troubles déficitaires et criblés de dettes – n’ait pas atteint l’objectif de les réduire à 15% d’ici l’exercice 19. Le Centre a subordonné le financement du nouveau programme à l’engagement des discoms à entreprendre des réformes structurelles et la création d’infrastructures telles que la séparation des alimentations et les compteurs intelligents. Le nouveau programme englobera les programmes existants du gouvernement central pour les discothèques, tels que le programme de développement énergétique intégré et le Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana.

Le ministre avait déclaré plus tôt que les pertes de discoms étaient en baisse de 38% sur un an à environ Rs 38 000 crore au cours de l’exercice 20. Les pertes avaient bondi de 83% par an pour atteindre 61 360 crores de roupies au cours de l’exercice 19, principalement en raison du versement tardif des subventions par les gouvernements des États, d’une facturation et d’une collecte des tarifs inefficaces et de hausses de tarifs inadéquates. Les analystes s’attendent à ce que les pertes aient à nouveau augmenté au cours de l’exercice 21, en raison de la pandémie perturbant le processus de réforme qui a induit une certaine discipline parmi ces entités.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.