Les discoms peuvent choisir de jeter les plantes, précise le gouvernement

in

BSES avait déclaré qu’il devait payer des frais fixes d’environ Rs 35 crore par mois à l’usine Dadri-1, même si elle ne s’approvisionne pas en électricité à partir de l’unité.

Levant l’ambiguïté concernant les droits des sociétés de distribution d’électricité (discoms) lors de la sortie des accords d’achat d’électricité (PPA) avec d’anciennes centrales thermiques, le ministère de l’Énergie de l’Union a précisé que les discoms ont la liberté de choisir les centrales spécifiques auprès desquelles ils souhaitent cesser de s’approvisionner. Puissance.

La clarification permet au discom BSES de Delhi de désaffecter plus facilement sa part d’électricité de l’unité Dadri-I de NTPC et envoie des signaux rassurants aux autres discoms du pays qui espèrent également sortir des AAE coûteux avec le producteur public.

Le ministère a déclaré qu’un certain nombre d’organisations avaient demandé des éclaircissements sur l’une des clauses des directives du gouvernement sur la sortie du PPA publiées en mars, qui stipulaient qu’« en cas d’accords d’approvisionnement en électricité en gros, l’État / la déchéance peut renoncer à l’intégralité de l’énergie allouée à ces projets qui ont accompli 25 ans depuis la mise en service du projet ».

Comme l’a récemment rapporté FE, certains experts du secteur ont interprété la clause comme stipulant qu’en cas de PPA composites avec plusieurs centrales électriques, les discoms ne peuvent pas sortir sélectivement du contrat pour une centrale spécifique, et ils devront révoquer l’approvisionnement en masse de toutes les unités de plus de 25 ans.

La Commission centrale de régulation de l’électricité (CERC) a récemment autorisé la BSES, dirigée par Reliance Infrastructure, à contacter le ministère de l’électricité de l’Union pour renoncer au contrat de fourniture d’électricité de la centrale de Dadri-I, car le droit d’allouer ou de désallouer l’électricité des unités CPSE appartient au gouvernement central.

NTPC avait affirmé que BSES ne pouvait pas s’opposer à l’achat d’électricité dans le cadre d’accords composites de la centrale de Dadri-I en invoquant la vieillesse tout en continuant à utiliser l’électricité des centrales de Singrauli et Rihand, qui avaient achevé 25 ans avant même Dadri-I. Le Rajasthan a également récemment décidé d’arrêter de s’approvisionner en électricité auprès des centrales à gaz Anta et Auraiya de NTPC, qui ont toutes deux terminé 25 ans d’exploitation.

Dans la dernière clarification, examinée par FE, le ministère a expliqué que la clause spécifiée faisait référence à des projets uniques de plus de 25 ans, et a en outre réitéré que les discoms avaient également le « premier droit de bénéficier » de l’électricité des anciennes centrales électriques. “En conséquence, l’État peut choisir de continuer à prendre le pouvoir d’un ou de plusieurs projets ou de se retirer d’un ou de plusieurs projets après 25 ans”, a ajouté la clarification. La réglementation tarifaire 2019 du CERC avait également accordé aux discoms le « premier droit de refus » pour s’approvisionner en électricité auprès d’anciennes centrales électriques.

“La clarification du ministère de l’Énergie approuve la décision de BSES de se retirer des AAE coûteux vieux de 25 ans”, a déclaré un porte-parole de BSES, ajoutant que “cela permettra aux discoms BSES de s’approvisionner en énergie moins chère et verte pour les consommateurs de Delhi”. BSES avait déclaré qu’il devait payer des frais fixes d’environ Rs 35 crore par mois à l’usine Dadri-1, même si elle ne s’approvisionne pas en électricité à partir de l’unité.

En vertu des exigences contractuelles, les discoms doivent continuer à payer des frais fixes aux centrales thermiques pour recouvrer les dépenses en capital des projets et couvrir les dettes, même lorsqu’elles ne se procurent pas d’électricité. Selon un récent rapport du Forum of Regulators, les discos dans 12 États du pays paient cumulativement 17 500 crores de roupies par an aux générateurs pour l’électricité qu’ils n’utilisent pas.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.