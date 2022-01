Les discussions du dimanche, est-ce qu’Omicron crée une perturbation sociétale via des pénuries de personnel, ou les entreprises manquent-elles les non vaccinés ? – 10z viral Home2022January4PoliticsSunday Talks, est-ce qu’Omicron crée une perturbation sociétale via des pénuries de personnel, ou les entreprises manquent-elles les non vaccinés ?

Share