Les discussions en coulisse avec le Centre étaient toujours actives mais apprécieront la médiation du capitaine : syndicats d’agriculteurs

Lors de la dernière série de pourparlers, le Centre avait proposé d’abroger les lois agricoles dans un délai de 12 à 18 mois, mais les agriculteurs ont refusé de renoncer à leur demande d’abrogation des lois agricoles.

Les syndicats d’agriculteurs qui protestaient contre les trois lois agricoles mercredi ont déclaré que les pourparlers indirects avec le Centre étaient toujours en cours, mais qu’ils apprécieraient le capitaine Amarinder Singh s’il parvenait à arbitrer et à résoudre le problème.

Près d’une douzaine de rondes de pourparlers ont eu lieu entre le Centre et les syndicats d’agriculteurs. Lors de la dernière série de pourparlers tenue en janvier de cette année, le gouvernement a proposé de suspendre les lois pendant 12 à 18 mois, mais les agriculteurs ont refusé de renoncer à leur demande d’abrogation totale des lois.

L’Indian Express a cité des sources affirmant qu’Amarinder avait rencontré deux fois des dirigeants d’agriculteurs après avoir démissionné de son poste de ministre en chef du Pendjab.

« Les efforts étaient toujours en cours. Les canaux de retour étaient ouverts. Des fonctionnaires du cabinet du ministre de l’Intérieur et du ministre de l’Agriculture étaient en contact avec nous. Cependant, les choses n’ont jamais atteint un consensus. Sinon, le dharna aurait été levé il y a longtemps », a déclaré l’Indian Express citant un dirigeant d’un syndicat agricole.

