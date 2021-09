Les discussions positives sur le contrat de Paul Pogba montrent à quel point Manchester United est allé

Il n’y a pas si longtemps, on pouvait voir un groupe de Jesse Lingard, Anthony Martial, Dan James et Marcus Rashford marauder Old Trafford, essayant de convaincre tout le monde qu’ils pouvaient amener le club à l’argenterie. Et Paul Pogba aurait regardé cette ligne de front, aurait regardé le contrat devant lui et aurait probablement grimacé. Il a rejoint Manchester United pour gagner, et cette équipe n’était pas exactement celle que vous décririez comme des gagnants.

Un an plus tard, cependant, et ce contrat susmentionné est passé d’un pot de faux argent à un pot d’or parfaitement présenté. En un an, ceux du Théâtre des Rêves ont en effet subi une transformation que l’on n’avait qu’un fantasme auparavant. Ils sont passés de Martial et James à Cristiano Ronaldo et Jadon Sancho ; de Lingard à Bruno Fernandes. Et Pogba est passé d’un avenir ailleurs à un séjour de plus en plus proche de Manchester United, selon David Ornstein, de ..

Les discussions positives sur le contrat de Paul Pogba soulignent le chemin parcouru par Manchester United

United voit enfin le ‘France Paul Pogba’

À beaucoup de frustration, la carrière de Paul Pogba à Manchester United a souvent consisté en ce qui aurait pu être. Le scénario habituel a vu le milieu de terrain décevant pour le club avant de devenir un joueur complètement différent pour la France, qu’il a aidé à la Coupe du monde en 2018. Avec Cristiano Ronaldo pour impressionner, cependant, nous avons vu la France Paul Pogba et puis certains depuis le début de la saison. On pourrait même dire que c’est le meilleur début de saison qu’il ait jamais fait, avec sept passes décisives en quatre matchs.

Sa forme brûlante découle d’un Euro 20202 impressionnant, bien que plus court que prévu, où il était sans doute le meilleur joueur de France parmi des joueurs comme Kylian Mbappe et Karim Benzema. Mais, assez étrangement, cette forme n’a pas suscité l’optimisme. Au lieu de cela, cela a suscité la peur que cela se reproduise; que Pogba serait décevant pour le club malgré l’impressionnant pour le pays. Pourtant, jusqu’à présent, c’est le contraire qui s’est produit. Le Français n’a jamais été aussi bon sous un maillot United ; United n’a jamais été aussi bon après Sir Alex Ferguson.

Le fait est que cela va faire mal aux fans rivaux, et sans aucun doute Graeme Souness, Paul Pogba et cette nouvelle équipe United ont l’air de vainqueurs de titre. Sur tout le terrain, vous pouvez choisir au moins un joueur vedette, d’une ligne de fond dominante à une ligne de front étoilée et Pogba entre les deux.

Pivot du milieu de terrain : la seule faiblesse

En regardant du côté d’Ole Gunnar Solskjaer, encore une fois, il est difficile de trouver quelqu’un qui n’appartient pas. Mais, en prenant un regard plus microscopique, une faiblesse se démarque. Et c’est le pivot du milieu de terrain. Scott McTominay fait du bon travail, la critique n’est pas pour l’Ecossais dominant ; c’est pour son partenaire, Fred. Le Brésilien pourrait à lui seul séparer la charge de titre de United.

Contre les Wolves, il a été intimidé par Adama Traoré dans un match qui aurait dû voir United perdre. Il était lâche en possession, même si son décès manque d’ambition. Sans être trop dur, il est vraiment difficile de voir ce qu’il propose à cette équipe United. Il est le rocher peu excitant et décevant parmi une mer de diamants.

Le manque de forme de Fred pourrait même affecter Paul Pogba, qui devra jouer dans le pivot pour accueillir Cristiano Ronaldo en première ligne. Pogba a joué son meilleur football à Old Trafford lorsqu’il était à gauche, et peu de gens dans le monde l’auraient déplacé. En l’occurrence, cependant, l’un des seuls joueurs qui le pouvait est revenu à Manchester, forçant Jadon Sancho au large et Ronaldo au milieu.

Tout au long de la saison, il deviendra de plus en plus intéressant de savoir combien Solskjaer accueille pour Ronaldo. Si Pogba se débat dans le pivot, pris au dépourvu avec ses exploits offensifs limités, sera-ce le plus pressé de presse que Sancho a lâché, ou le vieillissant, bien qu’inhumain, de Ronaldo lâché ? Notre pari est avec Sancho.

Photo principale

