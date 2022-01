Les discussions se poursuivent sur le niveleur de performance du moteur de Formule 1

Nikolas Tombazis, le chef technique de la FIA, a déclaré qu’il n’y avait pas encore d’accord sur la gestion des performances du moteur sous le gel.



Le feu vert a été donné pour que le développement des moteurs soit gelé dès le début de la saison 2022, ce qui signifie que les équipes ont un dernier coup avec leurs moteurs avant que ces spécifications ne soient verrouillées.

Une nouvelle génération de groupes motopropulseurs devrait arriver à partir de 2026.

Bien sûr, le problème avec une telle décision est que si l’un des quatre constructeurs de moteurs – Mercedes, Red Bull, Ferrari et Renault – accusait un retard important, son désavantage serait bloqué pour les quatre prochaines saisons.

Des discussions sont donc en cours sur la façon dont la Formule 1 réagira afin de remettre en jeu tout constructeur qui a ralenti.

A ce stade, Tombazis n’a pas de telles informations à donner.

S’adressant à Auto Motor und Sport, il a déclaré: « Nous n’avons pas encore atteint un accord entre les constructeurs sur la façon dont nous devrions réagir si un moteur est loin derrière les autres. »

La saison 2022 voit l’introduction de challengers de Formule 1 fortement repensés, mais avec uniquement des données de simulation sur lesquelles s’appuyer pour le moment, parler de la façon dont ils se compareront aux voitures 2021 en termes de vitesse est tout prédictif.

En plus des nouvelles voitures, un nouveau carburant E10 sera également introduit, basé sur 10 % d’éthanol au lieu de 5,75 % comme auparavant, ainsi que de nouveaux pneus de 18 pouces qui remplaceront les modèles de 13 pouces.

Tombazis veut voir comment tous ces facteurs influencent la vitesse de la nouvelle machine de Formule 1 plutôt que d’offrir des prédictions.

« Je suis prudent car nous ne savons toujours pas quel effet les pneus 18 pouces, la conversion E10 des moteurs et la maniabilité auront en raison des différentes caractéristiques aérodynamiques », a-t-il déclaré.

L’ambition de la Formule 1 pour les voitures 2022 est de réduire les écarts entre les équipes et de permettre aux pilotes de se suivre plus facilement, générant ainsi plus de dépassements et mettant l’accent sur la capacité du pilote.

Quant à savoir si les voitures 2022 seront plus difficiles à conduire, Tombazis n’est pas certain mais espère que ce sera le cas.

« Si les voitures sont plus difficiles à conduire, ce serait bien pour la Formule 1 », a-t-il déclaré.

La liberté de conception avec les voitures 2022 a été restreinte afin de réduire les chances des équipes d’annuler les objectifs de la FIA.

Il était courant dans le passé qu’une équipe en particulier trouve une faille et se détache du peloton.

Avec la FIA maintenant plus en contrôle que jamais en matière d’innovation, Tombazis a déclaré que le timing sera primordial lorsqu’il s’agira de décider quelles idées des équipes seront acceptées ou non.

« Cela fait une différence que quelqu’un passe le cap en décembre ou en mars prochain », a-t-il déclaré.

« Maintenant, nous aurions encore le temps de changer quelque chose. En mars, ce serait plus difficile. Plus le délai est long, plus nous le traiterons de manière stricte.