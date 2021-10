Les discussions sur le climat mondial à Glasgow ne sont pas très mondiales

L’un des cycles de négociations internationales sur le climat les plus attendus de cette décennie se déroulera lors d’un sommet des Nations Unies à Glasgow au cours des deux prochaines semaines. Mais de nombreux représentants des premières lignes de la crise climatique ne seront pas là : des habitants d’îles qui pourraient se perdre sous la montée des eaux, des représentants de tribus indigènes et des militants qui transforment généralement les négociations de haut niveau en événements bruyants avec leurs manifestations.

La 26e Conférence annuelle des Parties des Nations Unies, ou COP26, marque le cinquième anniversaire des accords de Paris sur le climat. Les signataires, qui comprenaient presque tous les pays de la Terre, ont convenu de limiter le réchauffement climatique à un niveau qui pourrait être gérable pour l’humanité. Ces pays ne sont pas près d’atteindre les objectifs sur lesquels ils se sont mis d’accord. Au cours d’une année typique, le sommet attire également des milliers de personnes sans badge à entrer sur le terrain de la conférence pour faire pression en faveur de certaines politiques. Mais cette année, alors que les signataires de l’accord de Paris ont été invités à venir avec des ambitions accrues, il sera plus difficile pour ces militants de se faire entendre.

Ils ne viendront pas principalement à cause de la pandémie, du déploiement inégal des vaccins et des kilomètres de paperasserie. Ceux qui ont réussi à surmonter ces obstacles l’ont fait à des coûts énormes et anticipent d’autres défis sur le terrain.

« Comment cela affectera-t-il un résultat équilibré et juste ? »

« Combien pouvez-vous raisonnablement négocier lorsque vous êtes épuisé et lorsque vous sentez que quelque chose est injuste … Et en plus de cela, vous avez peur d’attraper COVID », explique Adrián Martinez, fondateur et directeur de l’ONG La Ruta Del Climat basé au Costa Rica. « Comment cela affectera-t-il un résultat équilibré et juste ? »

Cette année, de nombreux participants de pays vulnérables et en développement veulent que de l’argent aille dans des endroits qui ont déjà subi des dommages permanents et irréparables à cause du changement climatique. Certaines populations des îles de faible altitude, comme les îles Carteret en Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple, ont déjà commencé à abandonner leurs maisons. La bataille pour reconnaître les pertes et les dommages s’est ensuivie depuis Paris, et maintenant les défenseurs continuent ce combat avec un bras attaché dans le dos.

Un tiers des petites nations et territoires insulaires du Pacifique, qui sont considérés comme les plus vulnérables à l’élévation du niveau de la mer qui ronge les terres basses, n’enverront aucun représentant du gouvernement pour négocier en leur nom, a rapporté The Guardian la semaine dernière. . Au lieu de cela, les pays exploiteront les personnes de leurs missions en Europe ou aux États-Unis.

Au cours des négociations de Paris, ces pays se sont battus pour maintenir le réchauffement climatique à 1,5 degré, plutôt qu’à 2 degrés moins ambitieux que les autres pays préféraient. Cette différence d’un demi-degré signifie que 40 000 personnes de moins dans le monde verront leurs terres englouties par la montée des eaux d’ici 2150. À Paris, les petites nations insulaires ont remporté une sorte de demi-victoire. Le libellé de l’accord a fini par engager les pays à maintenir les températures moyennes mondiales « bien en dessous de 2°C au-dessus des niveaux préindustriels ».

Les organisateurs de l’événement au Royaume-Uni ont déclaré qu’ils fourniraient des vaccins aux délégués qui en avaient besoin, mais n’ont commencé à offrir les premières doses que deux mois environ avant le sommet, qui débute le 31 octobre. Cela n’a pas laissé beaucoup de temps pour recevoir des vaccins à deux doses ou faire des plans de voyage conformes aux restrictions liées au COVID du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a obligé les visiteurs des pays «sur la liste rouge» à se mettre en quarantaine dans un hôtel jusqu’à 10 jours à leur arrivée, un coût supplémentaire énorme pour de nombreuses personnes se rendant à la conférence – jusqu’à 3 600 $ par personne, selon Martinez.

Les changements de dernière minute – qui étaient généralement hors du contrôle des participants – ont fait payer aux participants des factures plus élevées. Martinez et ses collègues ont réservé un Airbnb près du sommet six mois à l’avance. Mais quelques semaines avant la conférence, l’hôte a doublé le prix. Ils se sont précipités pour trouver un autre endroit où rester et se sont installés à Édimbourg, à plus d’une heure de route de Glasgow.

« Ce sera la première fois que je vais mettre les pieds hors de chez moi. »

Même avec des plans de voyage définis, les participants sont anxieux. « Ce sera la première fois que je vais mettre les pieds hors de chez moi. Le COVID a très gravement ravagé notre pays. J’ai subi des pertes personnelles », déclare Tasneem Essop, directeur exécutif du Climate Action Network international, qui vit en Afrique du Sud. «Pour moi, c’est un peu traumatisant, vous savez, l’idée d’aller et de voyager à Glasgow et de faire partie de ce grand événement. Mais j’y vais.

Tous ces facteurs de stress supplémentaires sapent finalement l’énergie du plaidoyer et des négociations au sommet, qui se déroulent souvent 24 heures sur 24. « Toutes ces perturbations ont, à coup sûr, réduit de nombreuses délégations des pays du Sud », a déclaré Martinez. Cela signifie moins d’experts en la matière pour s’attaquer à certaines priorités, selon Martinez, et les délégués pourraient ne pas être en mesure de faire des pauses en s’entretenant et en sortant de longues négociations. Cela crée un terrain de jeu inégal, dit-il, car les pays les plus riches auront probablement les ressources nécessaires pour vacciner et financer des délégations plus importantes – ce qui, selon lui, pourrait leur donner plus d’influence pendant les pourparlers.

Le Climate Action Network et Greenpeace ont en fait poussé les organisateurs de la COP26 le mois dernier à retarder le sommet. Mais après avoir déjà reporté les négociations d’un an à cause de la pandémie, les organisateurs du sommet n’ont pas bougé.

« Le silence structurel de milliers de personnes »

Une coalition de groupes environnementaux, appelée la Coalition COP26, a lancé un programme cette année pour aider les participants potentiels à obtenir leur visa et à remplir les conditions requises pour participer au sommet. Il y avait plus de 150 dossiers ouverts. Parmi ceux-ci, les deux tiers des personnes qu’ils cherchaient à aider ont finalement décidé de ne pas y assister. Ce n’est probablement qu’une petite fraction de tous ceux qui ont fini par passer entre les mailles du filet, selon Rachael Osgood, la principale coordinatrice de l’immigration et de la logistique internationale pour la coalition.

« C’est le silence structurel de milliers de personnes. Et ces milliers de personnes parlent au nom des régions les plus touchées du monde », a déclaré Osgood. « Ils représentent des millions. Et pour tous ceux qui sont en première ligne de cette crise, qui ont peu ou pas de représentation, c’est une condamnation à mort. »