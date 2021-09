Les discussions sur le contrat de Mohamed Salah avec Liverpool se poursuivent

in

Liverpool poursuivrait ses discussions avec les représentants de Mohamed Salah au sujet d’un nouveau contrat à long terme pour l’attaquant égyptien.

Selon le Liverpool Echo, le club d’Anfield s’est donné pour priorité de récompenser l’impact exceptionnel de Salah pour le club avec un accord amélioré. L’ancien homme de Chelsea est actuellement dans les deux dernières années de son contrat actuel.

Liverpool est toujours en pourparlers avec les représentants de Mohamed Salah au sujet d’un nouveau contrat

Le club souhaite récompenser les joueurs seniors avec de nouvelles offres

Au cours des dernières semaines et des derniers mois, Liverpool s’est assuré de conclure de nouveaux contrats avec un certain nombre de joueurs de la première équipe qui ont joué un rôle essentiel dans les récents triomphes du club en Ligue des champions et en Premier League.

Le jour de la date limite de transfert, le capitaine du club Jordan Henderson a écrit son nouveau contrat avec Anfield. Avant cela, Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Virgil van Dijk et Fabinho ont tous été récompensés par de nouveaux contrats au cours de l’été.

La volonté de Liverpool de faire de même pour Salah n’a clairement pas échappé à l’agent du joueur. Après que l’Egyptien ait marqué contre Norwich City le week-end d’ouverture de la saison de championnat, Ramy Abbas Issa a tweeté les mots “J’espère qu’ils regardent”, dans un message à peine voilé au club.

La carrière extraordinaire de Salah à Anfield

L’impact que Salah a eu depuis qu’il a rejoint Liverpool en provenance de l’AS Roma en Serie A en juillet 2017 peut difficilement être sous-estimé. En 206 matchs pour le club, l’attaquant a marqué 127 buts et a récolté 49 passes décisives pour ses coéquipiers.

Le rôle de Salah dans l’équipe de Liverpool de Klopp a également mis en évidence la nature en constante évolution du football au plus haut niveau. Alors que les équipes jouaient avec un avant-centre reconnu ou un partenariat de frappe à deux ces dernières années, l’Egyptien s’est avéré un puissant buteur tout en opérant principalement à droite d’un attaquant fluide, plusieurs équipes à travers l’Europe suivant cette tendance.

Salah a continué à frapper le sol à Anfield cette saison, marquant deux fois et aidant deux fois lors des trois premiers matches de championnat de Liverpool.

