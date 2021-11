Aaron Rodgers a essayé de jouer les deux côtés du débat sur les vaccins qui fait toujours rage à travers le pays et maintenant les personnes les plus blessées par son action sont ses coéquipiers.

Rodgers a été testé positif au COVID-19 mercredi, l’éliminant pour le match des Packers contre les Chiefs. Le quart-arrière de deuxième année Jordan Love, qui n’a pris que 18 clichés en carrière et lancé sept passes, affrontera Patrick Mahomes et l’offensive des Chiefs.

S’il est surprenant que Rodgers ne soit pas vacciné, c’est parce que c’est surprenant. Lorsque Rodgers a été interrogé sur son statut vaccinal avant la saison, il a simplement dit qu’il était « immunisé » contre COVID-19.

Fin août, on a demandé à Aaron Rodgers s’il était vacciné et voici sa réponse : pic.twitter.com/jvNPzPJZMF – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 3 novembre 2021

À l’époque, il semblait que Rodgers utilisait un mot différent pour vacciner, mais il semble maintenant clair que cela aurait pu être un moyen pour lui de bénéficier des avantages publics de se faire vacciner sans offenser ceux qui ne le sont pas.

Que voulait dire Rodgers quand il dit qu’il a été « immunisé » ? Un rapport de NFL.com a déclaré qu’il « a reçu un traitement homéopathique de son médecin personnel pour augmenter ses niveaux d’anticorps et a demandé à la NFL de revoir son statut », mais il n’a pas été exempté car vacciné. C’est peut-être à cela qu’il faisait allusion.

En tant que joueur non vacciné, il est automatiquement absent pendant 10 jours alors qu’il travaille sur son diagnostic COVID-19. Dans une année où les Packers essaient de surmonter la bosse du match du championnat NFC et de jouer réellement dans un Super Bowl, ils avaient besoin que tout le monde soit disponible pour une course éliminatoire.

Les Packers sont toujours en bonne forme en ce qui concerne l’obtention d’une tête de série n ° 1, mais ils feront maintenant face à une équipe de Chiefs désespérée sans le MVP 2020 – tout cela parce qu’il ne voulait pas se faire vacciner.

Si la NFL était toujours sous le format des séries éliminatoires précédent où les deux premières têtes de série obtiennent l’avantage du terrain, cela pourrait ne pas être aussi dévastateur. Cependant, avec une seule équipe qui devrait obtenir un laissez-passer dans le format actuel, chaque match compte, en particulier dans une saison où les Cardinals et les Rams ressemblent à des mastodontes qui sont également capables d’obtenir la première tête de série de la NFC.

Les Packers pourront peut-être survivre à ce match contre les Chiefs sans Rodgers, mais ils ont été mis dans cette position inutilement par le chef de leur équipe. Il est important de se rappeler que le même leader est allé au-delà des implications du gril en choisissant de ne pas recevoir de vaccin.

Il y a des conséquences dans le monde réel ici. Rodgers a affirmé qu’il était « immunisé », mais il a quand même mis ses coéquipiers en danger, leurs familles en danger et la santé du public en choisissant de douter de sa décision de vaccin. C’est une chose de choisir de ne pas se faire vacciner, c’en est une autre de guider les gens sur la décision de jouer des deux côtés de la barrière, alors que physiquement Rodgers ne peut être que d’un côté.

Professionnellement et publiquement, Rodgers a laissé tomber beaucoup de gens.

Aaron Rodgers a-t-il menti sur l’obtention d’un vaccin COVID-19?