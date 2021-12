Les distributeurs automatiques américains utiliseront la technologie intelligente de Vendekin Technologies

Il est compatible avec toutes les versions MDB, fonctionnant en tandem avec tous les accepteurs d’espèces/lecteurs de cartes avec une double fonction cashless.

Vendekin Technologies, une start-up de numérisation de distributeurs automatiques et de solutions de vente au détail sans pilote basée à Pune, est prête à rendre les distributeurs automatiques américains plus intelligents.

SandenVendo America, une entreprise mondiale de fabrication de distributeurs automatiques, intégrera le contrôleur intelligent de distributeurs automatiques de Vendekin dans ses différents modèles.

Aroon Khatter, fondateur et PDG de Vendekin Technologies, a déclaré qu’après l’épidémie de Covid-19, la nécessité de réduire les points de contact pour un consommateur a stimulé la demande d’une expérience mobile, sans contact et sans application dans la vente au détail sans pilote. « Les consommateurs souhaitent une expérience mobile transparente et sans numéraire dans les distributeurs automatiques, mais ne veulent pas télécharger de nouvelles applications sur leurs téléphones », a déclaré Khatter. En réponse, la société a développé une caisse mobile transparente, sans numéraire et sans contact dans des kiosques sans pilote sans avoir besoin d’une application.

Selon Khatter, SandenVendo possède environ un lakh de distributeurs automatiques aux États-Unis et cinq distributeurs de lakh dans le monde. Les anciennes machines seront modernisées pour leur permettre d’accepter les paiements mobiles sans contact, a déclaré Khatter.

La technologie de vente intelligente sans contact de Vendekin est désormais présente dans six pays : l’Inde, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Arabie saoudite et Oman.

SandenVendo, basée à Dallas, fait maintenant partie de la société japonaise Sanden Corporation et possède une grande variété d’équipements de vente.

Mike Weisser, PDG de SandenVendo America, a déclaré : « La façon dont nous payons les choses a évolué de façon exponentielle au cours de la dernière décennie. Les consommateurs veulent une transaction numérique rapide, pratique et sécurisée. La solution de Vendekin fait exactement cela. La nécessité de télécharger une autre application, d’ouvrir un compte et de partager ses informations personnelles est le contraire de rapide, pratique et sécurisé. Nous pensons que cela encouragera les achats des clients et élargira le nombre d’utilisateurs.

L’Intelligent Vendekin Retrobox est un appareil plug-n-play qui peut s’intégrer dans n’importe quel distributeur automatique traditionnel, sans avoir besoin de 4G/5G, en le transformant en un distributeur automatique intelligent et sans contact. Les smartphones peuvent être utilisés pour sélectionner et payer jusqu’à cinq produits en une seule transaction, réduisant ainsi les contacts physiques d’environ 95 %. Il est compatible avec toutes les versions MDB, fonctionnant en tandem avec tous les accepteurs d’espèces/lecteurs de cartes avec une double fonction cashless.

Les données sont transférées sans fil dans n’importe quel VMS existant. Le VMS Vendekin couvre l’ensemble des opérations de vente, la gestion des bons de commande, l’inventaire de l’entrepôt, les planogrammes des machines automatisées, la tarification, les tickets de service automatisés et la gestion de la trésorerie. Il existe également une application dédiée aux opérateurs qui permet aux opérateurs d’obtenir des informations et des données clés lors de leurs déplacements. Les utilisateurs ont la possibilité d’effectuer des transactions mobiles en scannant simplement un code QR avec leur appareil photo sur leur smartphone.

