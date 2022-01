Les distributeurs FMCG annulent l’agitation contre HUL dans le Maharashtra ; poursuivre l’action contre Colgate

Lundi, une réunion s’est tenue avec des responsables de HUL, au cours de laquelle les distributeurs ont été assurés que leurs intérêts seraient protégés, a-t-il ajouté.



Les distributeurs FMCG ont suspendu mardi leur boycott de certaines marques de HUL dans le Maharashtra après des discussions avec la société sur des problèmes de disparité de prix entre les distributeurs traditionnels et le canal interentreprises organisé.

Cependant, les distributeurs continueraient de boycotter certains produits de Colgate car la société de soins bucco-dentaires ne s’est pas présentée aux pourparlers, a déclaré la Fédération indienne des distributeurs de produits de consommation (AICPDF) dans un communiqué.

Lundi, une réunion s’est tenue avec des responsables de HUL, au cours de laquelle les distributeurs ont été assurés que leurs intérêts seraient protégés, a-t-il ajouté.

La société les considère comme une partie importante du réseau de distribution et prendrait une décision sérieuse à ce sujet, ont déclaré des responsables de HUL à l’AICPDF lors de la réunion, selon le communiqué.

« Par conséquent, l’agitation contre HUL est suspendue jusqu’à nouvel ordre », a déclaré AICPDF, qui représente plus de 4 lakh distributeurs et stockistes à travers l’Inde.

La semaine dernière, les distributeurs avaient annoncé qu’ils cesseraient de vendre les produits du major FMCG Hindustan Unilever Limited (HUL) au Maharashtra, car il n’a pas engagé de discussions avec eux sur les problèmes de disparité des prix.

« L’agitation contre Colgate se poursuivrait comme indiqué précédemment. Son intensité serait encore renforcée », a déclaré l’AICPDF, ajoutant que la société ne répondait pas à sa proposition de pourparlers en raison de son « attitude obstinée ».

Pendant ce temps, Colgate-Palmolive (India) Ltd dans un dossier réglementaire a déclaré mardi qu’il s’engageait directement avec ses distributeurs pour résoudre leurs problèmes.

« Nous tenons à préciser que la société ne s’est pas encore engagée avec la Fédération indienne des distributeurs de produits de consommation », a ajouté la société.

AICPDF avait précédemment demandé à ses distributeurs de ne pas vendre la marque Max Fresh de Colgate sur le marché à partir du 1er janvier. Il a également déclaré qu’ils cesseraient de vendre la marque Ved Shakti de la société à partir de la semaine prochaine si elle ne se présentait pas pour des pourparlers.

Les distributeurs de biens de consommation à évolution rapide (FMCG) recherchent des règles du jeu équitables de la part des fabricants concernant les disparités de prix entre le commerce traditionnel et les détaillants B2B tels que Jiomart, Walmart, Metro Cash & Carry, Booker, ElasticRun et Udaan.

Auparavant, AICPDF avait écrit une lettre ouverte aux entreprises disant que les acteurs B2B proposent des produits FMCG aux détaillants et aux magasins locaux à des prix inférieurs.

L’AICPDF avait également demandé à ses membres de « ne lancer aucun nouveau produit de la société » à moins qu’ils n’obtiennent l’engagement des fabricants de produits de grande consommation que le produit particulier n’est pas disponible auprès des détaillants B2B.

