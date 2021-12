Les distributeurs FMCG du Maharashtra cesseront de vendre les produits Hindustan Unilever à partir du 1er janvier

La Fédération indienne des distributeurs de produits de consommation (AICPDF), un organisme qui représente les revendeurs et les distributeurs, est en négociation avec plusieurs fabricants de produits de grande consommation.

Les distributeurs FMCG du Maharashtra prévoient de cesser de vendre des produits sélectionnés de la société leader HUL à partir du 1er janvier, car la société n’a pas engagé de discussions avec eux sur la question de la disparité des prix entre les distributeurs traditionnels et les distributeurs B2B organisés.

Cependant, HUL a déclaré que leurs accords avec leurs partenaires distributeurs ne sont « pas exclusifs » et a déclaré que les prix proposés par eux à divers canaux, tels que General Trade, Modern Trade, eCom et Cash & Carry B2B, pourraient être différents en fonction de facteurs tels que le coût. des opérations et des structures de canaux.

Un porte-parole de HUL a déclaré : « Nous vendons et distribuons nos produits sur tous les canaux tels que le commerce général, le commerce moderne, eCom, Cash & Carry B2B, etc., afin de permettre à nos acheteurs et consommateurs d’acheter nos marques de confiance. Cependant, en fonction des habitudes d’achat des acheteurs, des structures de canaux et des coûts d’exploitation, l’assortiment proposé pourrait être différent, a ajouté le porte-parole.

Il a ajouté qu’à mesure que les canaux évoluent, Hindustan Unilever Ltd (HUL) continuera à prendre de nouvelles initiatives dans le but d’aider à développer les activités de ses distributeurs et de renforcer sa distribution.

Le développement s’inscrit dans le contexte des distributeurs de biens de consommation à évolution rapide (FMCG) qui recherchent des « règles du jeu équitables » des fabricants entre les distributeurs traditionnels et d’autres sociétés de distribution organisées d’entreprise à entreprise (B2B).

La Fédération indienne des distributeurs de produits de consommation (AICPDF), un organisme qui représente les revendeurs et les distributeurs, est en négociation avec plusieurs fabricants de produits de grande consommation. Il avait précédemment appelé à un mouvement de « non-coopération » contre les sociétés de grande consommation à partir de l’année prochaine si les détaillants B2B, tels que Jiomart, Walmart, Metro Cash & Carry, Booker, ElasticRun et udaan, continuent de vendre les produits à des prix inférieurs.

Cependant, l’AICPDF, qui représente plus de quatre lakh distributeurs et revendeurs à travers le pays, a déclaré avoir reçu des réponses de plusieurs fabricants de produits de grande consommation sur la question, à l’exception de HUL, qui ne répond pas.

Ses distributeurs du Maharashtra avaient décidé de ne pas vendre les produits de la marque Kissan de HUL. Si l’entreprise ne répond pas dans la semaine à venir, elle cessera également de vendre les produits HUL sous les marques Glow & Lovely et Ron.

Cependant, HUL a déclaré avoir une relation de longue date avec ses distributeurs, basée sur la confiance et la réciprocité d’intérêts.

« Nos distributeurs nous ont massivement indiqué qu’ils rejetteraient toute tentative de créer un fossé entre l’entreprise et nos distributeurs de confiance », a déclaré un porte-parole de HUL.

Le commerce général (GT) continue d’être le plus grand canal de l’entreprise et nos distributeurs (stockistes de redistribution) sont et resteront ses précieux partenaires, a-t-il déclaré.

« Nous restons pleinement déterminés à garantir que nos distributeurs obtiennent un retour équitable sur leurs investissements et à améliorer les capacités de notre réseau GT », a déclaré HUL.

Auparavant, l’AICPDF avait écrit aux entreprises pour les informer que les détaillants B2B proposent des produits FMCG aux détaillants et aux magasins locaux à des produits inférieurs, ce qu’ils proposent et que cela «affecte négativement» leur réputation et leur bonne volonté.

« Par conséquent, notre demande est que nous recevions également ces produits à des prix auxquels nous pouvons également offrir les mêmes prix que les sociétés Jio Mart/B2B », avait déclaré l’association dans une lettre ouverte aux sociétés FMCG.

De plus, l’AICPDF avait également déclaré que ses membres « ne lanceraient pas non plus de nouveau produit de la société » à moins qu’il n’obtienne l’engagement des fabricants de produits de grande consommation que ledit produit n’est pas disponible auprès des détaillants B2B.

