Les distributeurs suspendent le boycott de Colgate ; mettre l’entreprise sous surveillance de 3 mois pour avoir favorisé Walmart, Metro, d’autres acteurs B2B

Après une réunion avec les responsables de Colgate-Palmolive, l’AICPDF a déclaré qu’elle avait suspendu toute agitation contre la société FMCG et évaluerait la situation pendant trois mois pour voir si la demande des distributeurs de parité des prix est satisfaite.

L’impasse entre les distributeurs traditionnels et Colgate-Palmolive a finalement été annulée après que la société de soins bucco-dentaires a rencontré les représentants de la Fédération indienne des distributeurs de produits de consommation (AICPDF) et a répondu à leurs préoccupations. L’organisme des distributeurs s’était auparavant plaint que les fabricants de biens de consommation emballés favorisaient les entreprises B2B organisées et basées sur Internet telles que Udaan, Walmart Best Price, Metro Cash and Carry, etc., et avait exigé la parité des prix entre les deux.

Le président de l’AICPDF, Dhairyashil Patil, a déclaré jeudi dans un communiqué : « Colgate, le 5 janvier, a invité les membres du bureau de la Fédération à discuter avec les hauts fonctionnaires de l’entreprise. Les responsables de l’entreprise ont assuré à l’organisation qu’ils considéraient leurs distributeurs comme un élément important de leur système de distribution et qu’ils prendraient des décisions sérieuses sur les moyens de protéger leurs intérêts. »

Patil a également déclaré que Colgate a assuré des actions strictes contre tout acte répréhensible et a déclaré que les distributeurs peuvent communiquer à ce sujet à la société. Il a déclaré: «À partir d’aujourd’hui, le mouvement contre Colgate est reporté. La fédération et les distributeurs surveilleront de près le marché pendant les trois prochains mois et si la situation ne s’améliore pas dans le délai imparti, cela relancera l’agitation.

Colgate avait déclaré mercredi avoir rencontré les fédérations de distributeurs et s’être engagé à répondre à leurs préoccupations.

L’AICPDF avait, en décembre, écrit à 24 entreprises de biens de consommation en évolution rapide pour discuter de la question de la parité des prix, qui affectait l’activité des distributeurs locaux. Alors que toutes les entreprises avaient assuré de résoudre le problème après avoir discuté avec l’organisation, Colgate & HUL ne l’ont pas fait. Suite à cela, l’AICPDF avait déclaré que les distributeurs cesseraient de fournir les produits de ces sociétés, de manière progressive, à compter du 1er janvier 2022.

