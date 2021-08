Les districts scolaires de Floride ont maintenant un jour pour abandonner les mandats de masque ou DeSantis retirera le financement ⋆ .

Plus tôt cette année, le gouverneur de Floride Ron DeSantis a interdit les masques obligatoires pour les écoles. Pourtant, certains districts scolaires ont cherché à afficher ouvertement l’état de droit en instituant leurs propres mandats de masque, incitant DeSantis à prendre des mesures vendredi et à leur donner 48 heures pour annuler leurs mandats de masque ou faire face à une privation de financement. Maintenant, les districts scolaires ont un peu plus d’une journée pour répondre.

Vendredi, DeSantis a donné 48 heures aux deux premiers districts scolaires faisant étalage de l’état de droit pour faire marche arrière et abandonner leurs mandats controversés de masques. Maintenant, presque un jour plus tard, ces écoles ont continué à défier le gouverneur de Floride et ont un peu plus d’un jour pour arrêter d’enfreindre la loi. À l’heure actuelle, il semble que ces districts scolaires ne se soient pas encore conformés.

S’ils refusent, “le ministère de l’Éducation de Floride a déclaré qu’il commencerait alors à retenir progressivement les fonds de l’État – égaux à 1/12 des salaires des membres du conseil scolaire, mensuellement –” jusqu’à ce que chaque district démontre sa conformité “”, selon un communiqué publié à les média.

Pour rendre l’ordonnance plus punitive pour les membres du conseil scolaire qui ont pris la décision non scientifique de masquer les enfants, l’ordonnance interdit que le manque de financement ait un impact sur les «services aux étudiants ou la rémunération des enseignants» et prélèvera plutôt directement de l’argent destiné à payer ceux qui sont à l’origine de la décision.

Plus tôt ce mois-ci, DeSantis a annoncé une politique qui permettrait aux parents de retirer leurs enfants – et leur financement par les contribuables – de ces districts scolaires et de les envoyer à la place dans des écoles privées qui n’exigent pas de masques en violation de la loi de Floride avec un bon représentant les fonds des contribuables lié aux élèves. Ceci, comme on pouvait s’y attendre, a provoqué un tollé de la part des défenseurs des écoles publiques et des syndicats d’enseignants, qui ont cherché à défendre le droit des districts scolaires d’enfreindre la loi de la Floride.

Également ce mois-ci, le CDC a admis avoir surcompté le nombre de cas de COVID-19 en Floride de près de 10 000 en attribuant la valeur d’un week-end entier de cas à une seule journée. Bien que le CDC ait finalement corrigé son erreur, il n’a jamais présenté d’excuses, et les médias locaux ont utilisé l’erreur pour critiquer DeSantis et ses politiques COVID-19 en faveur de la liberté.

