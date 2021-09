Les divas de la pop célèbrent le 40e anniversaire de MTV – El Sol de México

A bord d’un taco qui circulait dans un Times Square décoré de photos d’elle, Madone a ouvert le 37e MTV Awards. Le « bouc matériel » était chargé d’accueillir le public, qui serait aussi la célébration de la 40 ans de MTV.

Ainsi commença la cérémonie (dirigée par chat doja) qui s’est immédiatement poursuivie avec la présentation musicale de Olivia Rodrigo. L’interprète de ” Bon 4 vous“Elle a été la première lauréate de la cérémonie, pour son thème”Le permis de conduire“qui a gagné comme Chanson de l’année, et a reçu son prix des mains de Jennifer Lopez.

“Je veux dédier ce prix aux filles qui écrivent des chansons dans leurs chambres”, a-t-il déclaré. Plus tard au cours de la cérémonie, le chanteur a été reconnu comme Meilleur nouvel artiste.

Cindy laupeur était une autre des divas présentes, et l’une des plus applaudies de la nuit. L’artiste a profité de son apparition pour envoyer un message d’équité : “Les filles veulent juste s’amuser, ça n’a pas changé, mais nous voulons aussi des paiements équitables, un contrôle sur notre corps, des droits fondamentaux”, a-t-elle déclaré.

L’événement a comporté la conduite de chat doja, qui a surpris par ses tenues de vers fous, et une où au lieu d’un chapeau, il portait une chaise rouge sur la tête, dans laquelle il s’asseyait pour se reposer tout en annonçant les prochains présentateurs.

Parmi les principaux gagnants de la soirée figuraient Billie Eillish comme (par “Votre pouvoir“), chat doja et Sza Quoi Meilleure collaboration pour “Embrasse-moi plus“. Les Meilleure vidéo Hip hop c’était pour Travis Scott, Jeune voyou et MIENNE pour “La franchise“, Tandis que le Meilleure chanson pop et le Artiste de l’année c’était pour Justin Bieber.

“La musique est une excellente évasion pour atteindre les gens et se réunir. Nous avons plus en commun que nous ne le savons, je vois beaucoup de beaux visages ici, je crois vraiment que le meilleur reste à venir”, a-t-il déclaré. Bieber dans votre discours de remerciement. Cependant, il a reçu des critiques sur les réseaux pour avoir réussi dans cette dernière catégorie, plutôt que les femmes qui ont partagé la nomination avec lui.

Les catégories de Meilleur R&B, Meilleur groupe et meilleur Chorégraphie ils sont allés chercher Bruno Mars (pour “Laisse la porte ouverte“), Bts et Harry Styles (pour “Traitez les gens avec gentillesse“), respectivement. De son côté, Beyoncé a remporté l'”homme sur la lune” de la meilleure photographie pour la vidéo de”Fille à la peau brune“.

Regroupement Foo combattants ont été reconnus comme Artistes du monde, étant le premier à recevoir ce prix dans l’histoire de MTV. “Nous faisons cela depuis longtemps”, a déclaré le chanteur. Dave Grohl. “On se revoit dans 26 ans”, a-t-il conclu en riant.

Lors de leur présentation, ils ont également rendu hommage au défunt récemment décédé Charlie watts, en plaçant votre nom avec vers le bas sur la batterie.

Billy potier applaudi la diversité et l’ouverture de l’industrie qui a permis à des personnalités de LGBT un espace dans la musique et la télévision, et a immédiatement présenté le nombre de Lil Nas X. Fidèle à ses habitudes, le rappeur est apparu dans des tenues roses décalées et a clôturé sa performance avec le thème “Chasseur“(seul qui a gagné comme Vidéo de l’année et meilleure réalisation), sur une scène pleine de danseurs en tongs.

Les Ozuna portoricain a donné la touche latine à la soirée, en présentant pour la première fois son thème”La funka“, accompagnés de barques d’animaux empaillés et d’un ours géant qui flottait dans l’enclos.

D’autres invités musicaux étaient …

21 pilotes, Ed Sheeran, Camila Cabello et Shawn Mendez, Chloé Bailey, Normani, et posséder chat doja, qui a fait une présentation dans les hauteurs suspendu à un harnais.

Alicia Clés a rendu hommage à New York et s’est produit sur la scène alternative, vêtu d’une tenue dorée étincelante et accompagné du rappeur Swae lee.